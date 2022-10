Ha superato Messi e Ronaldo: chi è il calciatore più ricco

I due re del calcio sono stati spodestati: dopo anni in vetta ai guadagni in cui si sono alternati tra primo e secondo posto hanno dovuto cedere il passo al nuovo che avanza. Ebbene sì, Messi e Ronaldo si trovano dietro a Kylian Mbappé che le stime di Forbes indicano come il nuovo calciatore "Paperone". Nel 2022-2023 dovrebbe guadagnare la cifra record di 128 milioni di dollari, circa 131 milioni di euro tra contratto con il Psg e soprattutto sponsor. Non solo, ma rispetto agli altri due è stato molto più veloce a sfondare il tetto dei 100 milioni: 23 anni rispetto ai 30 anni dell'argentino e del portoghese.

"È un'icona globale"

L'attaccante della nazionale francese è rischiesto ovunque ed è apparso nella copertina dei più famosi videogiochi calcistici del mondo. " È già un'icona globale ", ha dichiarato a Forbes il cofondatore e Ceo di Sorare, Nicolas Julia. " Vuole aiutare il mondo e mostrare, inoltre, che dalla Francia si possono costruire cose enormi ". L'ascesa di Mbappè è stata inarrestabile e non sappiamo quanto continuerà nei prossimi anni. Al secondo posto, quindi, si piazza la "pulce" che tra sponsor e ingaggio con il Psg intasca 122,98 milioni di euro l'anno. Completa il podio CR7, mai così in crisi (calcisticamente parlando) come in questo periodo con un guadagno netto annuale di 102,48 milioni di euro. Il mercato dà il polso della situazione: i due fenomeni che hanno dominato per un'intera generazione si trovano, inevitabilmente, in una parabola discendente dovutà alla loro età (rispettivamente 35 e 37 anni).

Chi sono gli altri super ricchi

Le star del calcio vivono a Parigi: dei primi quattro, ben tre vestono la casacca del Paris Saint-Germain: al quarto posto tra i più ricchi del mondo c'è la stella brasiliana Neymar che nel 2017 fu acquistato per la cifra record di 263 milioni di dollari (il più alto nella storia del calcio). In euro, il calciatore guadagna ben 89,16 milioni. Quinto posto della classifica di Forbes troviamo l'asso del Liverpool, Mohamed Salah, calciatore dell'anno in Premier League dove ha ricevuto anche il prestigioso Golden Boot Award del campionato: una delle icone della Adidas, l'egiziano intasca 54,23 milioni di euro l'anno. Al sesto posto c'è colui che sta facendo parlare più di tutti, persino dello stesso Mbappé: Erling Haaland. Il calciatore norvegese del Manchester City ha iniziato una stagione da urlo andando in doppia o tripla cifra praticamente a ogni gara che gioca: i suoi guadagni attuali sono pari a 39,97 milioni di euro l'anno ma la cifra sarà, senz'altro, ritoccata verso l'alto negli anni seguenti.

Al settimo posto c'è un altro fenomeno del gol, l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski: il bomber polacco intasca 35,87 milioni di euro l'anno tra contratto con i blaugrana e gli sponsor. Ottavo posto per Hazaard (Real Madrid, 31,77 milioni), nono in classifica Andrés Iniesta (30,75 milioni) e completa la top ten Kevin De Bruyne, talento del Manchester City, con 29,72 milioni di euro.