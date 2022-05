Haaland al City, l'ultima mossa di Raiola

L'ultimo colpo del re del calciomercato è una vera bomba. Nulla di strano, eravamo abituati. Non fosse che questo è arrivato a pochi giorni dalla sua scomparsa. Ammettiamolo: solo lui poteva farlo. Già perché Mino Raiola fa impazzire il mondo del calcio anche se non c'è più. D'altra parte a questo colpo lavorava da tempo e lo aveva imbastito in ogni dettaglio. Depistando, rilanciando, criticando, parlando senza filtri. E ora Erling Haaland, il nuovo fenomeno del calcio mondiale, ha trovato casa. E il merito è tutto suo. Il bomber norvegese dalla prossima stagione sarà il numero 9 del Manchester City che ha pagato la clausola rescissoria da 75 milioni al Borussia Dortmund ma soprattutto sgancerà al biondo centravanti un ingaggio da 30 milioni a stagione per 5 anni. Roba che solo lui, Mino, poteva fare. Non è un caso che il giorno della sua scomparsa, Haaland abbia pubblicato una foto col suo procuratore definendolo semplicemente «the best», il migliore. Probabilmente già sapeva.

Il merito di questo colpo è tutto suo. Dubbi non ce ne sono. Raiola ha rivoluzionato il mondo del calcio con i suoi modi mai urbani e comuni. Scontri, liti, risse verbali. Per Haaland, un anno di trattative, in cui Raiola aveva anche apertamente criticato Guardiola dicendo che il suo gioco non sarebbe stato adatto ad Haaland. E invece. Dopo il fallimento Champions, Pep avrà a disposizione un attaccante devastante. Fortunato il catalano: lui chiede, l'emiro paga ed ecco campioni in serie. Il vichingo è l'ultimo. E chissà che anche lui non ringrazi Raiola e ammetta che sì, era ed è ancora «the best». L'unico in grado di piazzare il colpaccio anche da lassù.