Hamilton al veleno contro Ecclestone: "Ignorante e senza istruzione"

Bernie Ecclestone ha sganciato la bomba nella giornata di ieri con alcune dichiarazioni pesanti alla Cnn che stanno facendo discutere: ''Le persone possono riflettere un attimo e dire: ‘Ma che diavolo. Qualcuno potrebbe pensare le stesse cose sui bianchi. In molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi" , questo il commento al veleno dell'ex patron della Formula Uno, diventato padre pochi giorni fa all'età di 89 anni.

Il tackle di Lewis

La risposta del sei volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton non si è fatta di certo attendere, lui da sempre molto attento al tema razzismo sia nel mondo dei motori che nella vita quotidiana: "Bernie è fuori dallo sport e di una generazione diversa, ma questo è esattamente ciò che è sbagliato. Commenti ignoranti e non istruiti che ci mostrano fino a che punto una società deve andare avanti prima che possa accadere la vera uguaglianza" , ha detto il pilota 35enne inglese.

"Adesso ha perfettamente senso che nulla sia stato detto o fatto per rendere il nostro sport più diversificato o per affrontare l'abuso razziale che ho ricevuto durante la mia carriera. Se uno che ha gestito lo sport per decenni ha una tale mancanza di comprensione dei problemi profondi che noi neri affrontiamo ogni giorno, come possiamo aspettarci che capiscano tutte le persone che lavorano sotto di lui. Comincia dalla cima" , la chiusura con un velo di amarezza di Hamilton.

Liberty prende le distanze

Liberty Media, che ora gestisce il circus della Formula Uno, ha voluto prendere le distanze dalle parole pronunciate dall'89enne svizzero con una nota chiara e che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "In un momento in cui è necessaria l'unità per affrontare il razzismo e la disuguaglianza, siamo completamente in disaccordo con i commenti di Bernie Ecclestone che non hanno posto nella Formula 1 o nella società" , la nota piccata di Liberty che ha poi concluso: "Il sig. Ecclestone non ha avuto alcun ruolo in Formula 1 da quando ha lasciato la nostra organizzazione nel 2017, il suo titolo di presidente emerito, essendo onorifico, è scaduto nel gennaio 2020".

La lotta di Lewis

Un mese fa il pilota della Mercedes aveva detto a chiare lettere come il circus della Formula Uno fosse stato completamente indifferente all'uccisione di George Floyd da parte della polizia negli Usa: "Dalla F1 nessun segnale, il mio è uno sport dominato dai bianchi. Vedo quelli di voi che stanno zitti. Alcuni sono anche molto famosi ma preferiscono tacere dinanzi a questa ingiustizia. Io sono uno dei pochi di colore in questo mondo e sono solo. Avrei potuto pensare che avresti capito perché questo accadesse e che avresti detto qualcosa al riguardo, ma non puoi stare al nostro fianco. Solo ora so chi sei e ti vedo".

