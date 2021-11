Hamilton vola ma perde 5 posti in griglia

Hamilton non molla. Non datelo per battuto. Mai. Sir Lewis, nonostante le cinque posizioni di penalizzazione per il cambio del motore si prende la pole non pole del Gran premio del Brasile. Su una pista che avrebbe dovuto favorire Max e la Red Bull, Hamilton con il motore fresco, è stato il più veloce in tutte le sessioni di giornata. Lewis sconterà le cinque posizioni di penalità domani in gara. Oggi nella Sprint Qualifying scatterà davanti a tutti.

In palio ci sono tre punti. Una miseria. Ma con un mondiale così tirato e incerto serve tutto. E lui non si sente ancora battuto. In conferenza parla di un Max favorito, poi in pista gli mette le ruote davanti. Lo batte al primo tentativo, lo annichilisce con il secondo quando è uno dei pochi a migliorarsi ancora lasciando Max a 0438. Un'eternità.

Ma che bella questa Formula 1 indecisa fino all'ultimo anche se per la Mercedes quello dei motori sta diventando davvero un problema. L'arma vincente del team nell'era ibrida oggi è un incubo. Hamilton è già alla quinta unità stagionale. «Abbiamo un problema al motore che, fino al termine della stagione, continuerà a far diminuire la potenza - ha detto Toto Wolff - Non abbiamo ancora capito perché sia così, ma stiamo vedendo i motori perdere continuamente prestazione. Negli ultimi anni la potenza calava dopo i 1.000 chilometri. Quest'anno capita molto prima e se avessimo mantenuto la quarta unita, quella smarcata in Turchia, Lewis non sarebbe stato competitivo in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi».

I duellanti si ritroveranno spalla a spalla nella mini race di questa sera. Cento chilometri per decidere lo schieramento di domani quando Lewis perderà comunque cinque posizioni. La prima curva è vicina. Forse troppo perché Max rischi di compromettere tutto. Ma il nuovo motore ha dato a Lewis uno sprint davvero super.

Dietro a loro ecco i compagni con Bottas davanti a Perez e poi la sorpresa Gasly che ormai non è più una sorpresa. La Ferrari ha piazzato Sainz al sesto posto e Leclerc al settimo. Le McLaren sono dietro. Ma quell'Alpha Tauri là davanti è peggio di una zanzara in una notte d'estate.

