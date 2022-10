"Gli ho fatti tornare dall'oltretomba...". 18° Tapiro d'Oro per Cassano

Antonio Cassano ne ha vinto un altro, l'ennesimo, il 18esimo: stiamo parlando del Tapiro d'Oro di Striscia la notizia (in onda su Canale 5 alle 20:35). Lo storico inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, gli ha recapitato l'ambito premio a seguito delle sue parole sui compagni di squadra, ai tempi del Napoli, di Diego Armando Maradona. Da Ciro Ferrara, ad Alessandro Renica fino ad arrivare a Giuseppe Bruscolotti ed Andrea Carnevale, gli hanno risposto per le rime e anche le Iene recentemente gli hanno fatto visita per mostrargli dei videomessaggi a lui indirizzata da parte degli "scappati di casa" (temine coniato proprio dall'ex attaccante di Inter, Parma e Milan).

Stasera a Striscia Tapiro d'oro ad Antonio Cassano per le sparate su Napoli & Co. @VStaffelli #Striscialanotizia #AntonioCassano https://t.co/SryuI8oIfQ — Striscia la notizia (@Striscia) October 24, 2022

Cassano rincara la dose

"Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità - le parole di FantAntonio - Si sono offesi perché li ho chiamati “scappati di casa”? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi" , l'affondo finale del 40enne barese che alla Bobo Tv, su Twitch insieme ai suoi amici Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, fa sempre il bello e il cattivo tempo con le sue dichiarazioni forti e spesso provocatorie. Cassano si è poi sbilanciato sulla corsa scudetto dando la sua favorita, o almeno questa è la sua speranza, per la vittoria finale: "Incrocio le dita e dico Napoli".

Immancabile poi la domanda di Valerio Staffelli sul suo grande amico Francesco Totti che si sta separando da Ilary Blasi. "Non posso dire niente, tranne che siate felici e state in pace per il bene dei vostri figli", il commento laconico dell'ex fantasista di Real Madrid, Roma e Sampdoria che sull'argomento ha preferito glissare forse per evitare, per una volta, di dire qualcosa di troppo.

Con questo Tapiro d'Oro, Cassano sale a quota 18 nella classifica generale dietro solo a Fiorello e Belen Rodriguez. Quest'ultima qualche giorno fa ha ricevuto il suo 31esimo Tapiro da mettere in bacheca. Cassano, in questi mesi ha attaccato chiunque e puntualmente il tg satirico di Antonio Ricci l'ha colpito e affondato su un tema che ha fatto tanto discutere e che ha toccato nel profondo gli ex compagni di squadra di Diego Armando Maradona.