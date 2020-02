Honda e la strana richiesta al Botafogo: una macchina antiproiettile

Keisuke Honda ce l'ha fatta, finalmente, a trovare una squadra disposta a dargli fiducia. L'ex calciatore del Milan ha firmato un contratto con i brasiliani del Botafogo che per ufficializzare il suo ingaggio ha trovato un modo particolare sui social con un video ispirato allo storico gioco portatile "Game Boy" con il videogame dei Pokemon. Il 33enne giapponese ha girato molto in carriera: Messico, Australia, Olanda, Italia e oggi Brasile. Honda è anche il commissario tecnico della Cambogia dal 2018 e si si sta anche cimentando come allenatore.

Una strana richiesta

Secondo quanto riportano UOL e Sportbible, Honda avrebbe richiesto e ottenuto dal Botafogo una veicolo blindato, antiproiettile, e dlele guardie di sicurezza per una maggior protezione durante la sua permanenza a Rio de Janeiro. Ancora non si sa però quale autovettura sarà messa a disposizione del nipponico ma la sua richiesta è quantomeno particolare anche se non è la più bizzarra.

Il Milan nel cuore

Honda ha giocato per tre anni e mezzo al Milan con più bassi che alti e con la maglia rossonera ha messo insieme 92 presenze condite da 11 reti in tutte le competizioni. Recentemente però il giocatore si era offerto al club rosonero: "Ho voluto sempre darti una mano, chiamami se hai bisogno di me!". Peccato che tre giorni prima, Keisuke si fosse offerto anche al Manchester United, sempre sui social: "Fatemi un'offerta, non ho bisogno di soldi ma di giocare in un grande team come il vostro".

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

Honda in carriera ha giocato 446 partite con i club, ha segnato 94 reti e forse il meglio lo ha espresso nella sua lunga esperienza in Russia al Cksa. Con la nazionale nipponica inoltre ha messo insieme 98 gettoni, si è ritirato nel 2018, ed ha segnato la bellezza di 37 reti contribuendo alla vittoria della Coppa d'Asia nel 2011 con Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan e Inter, in panchina. Honda a novembre si era legato da svincolato agli olandesi del Vitesse ma è durato solo un mese, ha giocato quattro partite ed ha poi rescisso il contratto con il club giallonero. Ora inizia la sua nuova esperienza al Botafogo con tanto di auto blindata

