I gol si pesano. Leo re dei bomber, Pelé leggenda

Nessuno tocchi Lionel Messi. Però. Però cosa? La nuova classifica dei marcatori al mondiale sistema il fuoriclasse argentino al primo posto, 18 gol. Siamo tutti d'accordo. Ma, come mormorava Enrico Cuccia, le azioni non si contano si pesano. Ebbene, nulla togliendo a Messi, La Pulce ha stabilito il record ma in 27 presenze mondiali, altre ne verranno di qui al 19 luglio. Al secondo posto Miroslav Klose ha perso il primato di 16 gol però raggiunto con un minor numero di partite, 24. Addirittura Ronaldo, il fenomeno brasiliano, si era fermato a 15 gol in 19 presenze, una macchina feroce, come Gerd Muller, il centravanti tedesco realizzò 14 reti mondiali in 13 presenze. Chi può molestare Messi è certamente Mbappé, 16 presenze e 16 gol, il derby è in corso e il futuro è favorevole, per l'anagrafe, al francese del Real Madrid, prende fascino una nuova finale tra i due, in Qatar Messi segnò due gol (uno su rigore) nei tempi regolamentari e uno come primo rigorista dopo i supplementari, Mbappé, tre reti (due su rigore) in partita e uno ai rigori. Un altro francese nella storia del mondiale, quello del 1958, Just Fontaine realizzò 13 gol distribuiti nei 6 incontri in Svezia, sembra impossibile superarlo. In lista c'è sua maestà il re Pelé, 12 gol in 14 presenze, l'ungherese Sandor Kocsis 5 partite 11 gol, Jurgen Klinsmann lo stesso numero di reti ma in 17 presenze, il suo connazionale Helmut Rahn, 10 gol in 10 partite, sempre con 10 reti in 12 partite sono in classifica Gabriel Batistuta, Gary Lineker e Harry Kane che, essendo ancora in attività, può sperare di scalare le posizioni e avvicinarsi ai fenomeni.

Da ieri sera entra in gioco Cristiano Ronaldo , 26 presenze 10 gol, sei mondiali consecutivi in rete, battuto Messi, la sfida eterna continua. Paradossale: in questa graduatoria non è presente Diego Maradona, 21 presenze 8 gol. Compreso uno con la mano, record, questo, imbattibile.