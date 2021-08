Impresa di Carlotta Gilli: oro olimpico e record mondiale nei 200 misti

Oro e record del mondo per Carlotta Gilli nei 200 misti alle Paralimpiadi di Tokyo: l'azzurra delle Fiamme Oro ha centrato la doppietta toccando con il crono di 2'21"44.

L'Italia raggiunge ancora una volta sul gradino più alto delle Paralimpiadi, stavolta grazie a Carlotta Gilli. L'atleta piemontese ha chiuso i 200 metri misti precedendo l'americana Colleen Young e l'uzbeka Shokhsanamkhon Toshpulatova.

Carlotta, soprannominata Wondergilli, ha condotto la gara sin dall’inizio, con un passaggio veloce nei primi 50 metri nello stile farfalla a 29"16. Le altre finaliste non sono mai riuscite a colmare il distacco, che si è mantenuto oltre i 4 secondi lungo la frazione a dorso ed a rana. Negli ultimi 50 metri a stile libero Carlotta ha firmato non solo l'oro olimpico, ma ha cancellato il record del mondo, stabilito nel 2018 dall'uzbeca Amilova in 2'21"82.

L'ennesima prova di forza della nostra portacolori, che ha confermato i pronostici, portando a casa la sua seconda medaglia d'oro dopo quella dell'esordio nei 100 metri farfalla. Ad impreziosire il suo impressionante bottino a Tokyo 2020 erano arrivate nei giorni scorsi anche le medaglie d'argento nei 100 dorso e nei 400 stile libero, e infine quella di bronzo nei 50 stile libero.

Le prime parole

Tutta la gioia di Carlotta Gilli nella consueta intervista post-gara ai microfoni della Rai: "Questa era l'ultima gara a cui puntavo e sono arrivata piuttosto stanca: mi inizia a far male da tutte le parti, ma non importa. Ho fatto quello che volevo sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista del cronometro. Questo record ce l'avevo come obiettivo e non lo nascondo. Riuscire a riprendermelo è stato davvero bello. Sono stati due ori belli entrambi. Ho aperto Tokyo con oro e record paralimpico e ora lo chiudo con oro e un record del mondo. Un cerchio aperto e chiuso nel migliore dei modi e mi ha regalato emozioni uniche. Adesso farò i 100 rana tra due giorni ma senza troppe aspettative".

Le altre medaglie

Poco prima, Arjola Trimi ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile libero S3. Grande rimonta dei ragazzi della 4x100 che portano a casa l'argento. Barlaam recupera, Raimondi tocca dopo l'australiano. Gli azzurri Fantin, Ciulli, Barlaam e Raimondi sono giunti secondi alle spalle dell'Australia, che con 3'44"3 ha stabilito il nuovo record del mondo. La giornata olimpica azzurra era iniziata con due medaglie di bronzo.

Prima Andrea Liverani si è aggiudicato il bronzo nella carabina mista 10 metri standing Sh2. Il 31enne milanese si è piazzato dietro allo svedese Philip Jonsson (oro) e allo sloveno Francek Gorazd Tirsek (argento). Poi Maria Andrea Virgilio ha conquistato la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco (compound open). La 24enne di Trapani ha sconfitto per 142-139 la russa Stepanida Artakhinova. Grazie a quest'ultime affermazioni l'Italia agguanta il Brasile al settimo posto del medagliere, con 32 medaglie all'attivo (10 ori-11 argenti-11 bronzi). Ma le sorprese per fortuna non sono ancora finite.

