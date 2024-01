Inter, battere il Monza per esorcizzare la maledizione asterisco

Milano - Più sghembo che asimmetrico, il calendario del girone di ritorno ripropone Monza-Inter alla prima giornata, proprio come all'andata (stesso discorso per Lazio-Lecce e Verona-Empoli). Il tabù brianzolo è già caduto a metà agosto: Monza battuto con 2 gol manco a dirlo di Lautaro Martinez, i primi della stagione. Nel frattempo sono diventati 18, in 24 partite, 1 ogni 103 minuti. Stasera l'Inter gioca quindi semplicemente per vincere e tenere la Juventus a distanza, finché può. Poi arriveranno la trasferta in Arabia e lo stop in campionato e allora accanto alla classifica dell'Inter tornerà quell'asterisco che rievoca i fantasmi della volata scudetto 2022, persa contro il Milan. Scongiuri autorizzati, per chi ci crede. Battendo il Monza, Inzaghi obbligherebbe Allegri al doppio successo per centrare il sorpasso, anche se il calendario (Sassuolo in casa e poi a Lecce) una strizzatina d'occhio alla Juventus la concede.

L'Arabia e la Supercoppa possono attendere, Inzaghi ovviamente riparte dalla ThuLa. Dietro di loro, il centrocampo titolare, con Frattesi in panchina. Abbondanza in difesa (ormai va contato anche Bisseck) e sulle fasce, con l'ultimo arrivato Buchanan già arruolato per la panchina e pronto ai primi minuti in nerazzurro («ha ottime qualità e già una buona esperienza, certo ci vorrà un po' di tempo per inserirlo nei nostri meccanismi»). Il canadese ex Bruges in settimana ha fatto gli straordinari, sul campo e fuori, per capire il mondo Inter il più rapidamente possibile. Arriva come vice Dumfries, ma chissà che non si ritagli spazi importanti in altre zone del campo.

Di certo è un calciatore di valore, per il quale l'Inter cioè Zhang, sempre trattenuto in Cina, ha fatto l'ennesimo sforzo (10 milioni compresi i bonus) a dispetto di una situazione economica ampiamente preoccupante. Il settimanale Panorama ha svelato infatti un documento ufficiale dal quale si evince che i debiti del club ammontano complessivamente a 1 miliardo e 140 milioni (383 milioni da restituire a Oaktree entro il 20 maggio, 415 milioni per il bond quinquennale in scadenza nel febbraio 2027, 342 milioni derivanti dalle perdite di bilancio degli esercizi 2020-21 e 2021-22, che grazie alla normativa anticovid vanno ripianate entro il 2027). Ricordiamo una volta di più, però, che fare debiti non è illegale. Ciò che conta è ripianarli. Se Zhang non ci riuscirà, perderà il club. Ma questo ormai lo sanno tutti.