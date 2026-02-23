Inter, campionato in tasca: ora la rimonta in Champions

di Gianni Visnadi

Stavolta il derby di ritorno arriva prima rispetto a 2 anni fa, quando dopo restavano da giocare solo 5 partite, e per questo motivo non sarà quella l'occasione in cui l'Inter conquisterà lo scudetto in modo aritmetico. Il vantaggio sul Milan però è già molto importante, enorme, e anche se dopo la sfida del 7 o 8 marzo ci saranno ancora 10 giornate, la logica lascia pensare che a Chivu basterà passare indenne quello snodo per conquistare virtualmente il titolo.

Quello dell'Inter è un dominio che i numeri spiegano più di tante parole: 21 vittorie su 26, 13 nelle ultime 14 partite, 6 consecutive, 9 di fila in trasferta, con il capocannoniere (Lautaro 14 gol, il secondo è Paz con 9) e il miglior attacco (62, cioè 19 più della Juventus, seconda). Non la miglior difesa, a conferma che sia quello il reparto più facilmente migliorabile in estate e soprattutto di quanto sia luogo comune credere che subire meno gol degli altri sia fondamentale per vincere il campionato (con 38 consecutivi 0-0 avresti la miglior difesa, ma potresti faticare a salvarti).

Vincere a Lecce ha garantito a Chivu (foto) due giorni sereni per preparare la sfida di ritorno contro il Bodo. La rimonta non è impossibile, anzi. E il primo a crederci è proprio il tecnico rumeno, l'ha già detto e lo ribadirà oggi. A condizione ovviamente di ritrovare la migliore Inter anche in Europa (4 sconfitte nelle ultime 5 partite, perché la Champions League non è la Serie A, l'andata dei playoff ce l'ha amaramente ricordato).

Stavolta niente turnover, giocherà la squadra migliore possibile, cominciando ovviamente da Dimarco, perché averlo o non averlo in campo quest'anno fa tutta la differenza del mondo. E rinunciare al suo sinistro illegale, quando già non hai il destro di Calhanoglu (domani forse in panchina), a Bodo è stato un errore.