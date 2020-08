Il calciomercato fa volare Sportitalia: è boom di ascolti

Il calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto i battenti, lo farà il 1 settembre, ma gli esperti di mercato, i vari addetti ai lavori e le trasmissioni sportive stanno già lavorando duramente per fornire notizie aggiornate e in tempo reale ai tifosi e agli appassionati di calcio. In tutto questo c'è da registrare come Sportitalia calciomercato, per quanto concerne gli ascolti televisivi, stia letteralmente sbancando a livello di share e di seguito da parte dei telespettatori. Questo grazie anche alle tante "bombe" di calciomercato (e non solo) che hanno favorito una crescita esponenziale nei numeri e giorni di ascolti record per l'emittente televisiva canale visibile sul 60 del digitale terrestre.

Messi, Pirlo e Conte

Questa settimana è stata davvero infuocata per quanto riguarda il calciomercato e non solo: Lionel Messi ha fatto sapere al Barcellona la sua volontà di lasciare il club blaugrana dopo 20 anni tra giovanili e prima squadra. La Pulce piace a diversi club tra cui il Manchester City di Guardiola in vantaggio sulla concorrenza, al Psg e all'Inter ma questa al momento resta più una suggestione di mercato.

Andrea Pirlo si è poi presentato alla Juventus affermando la sua volontà di riportare entusiasmo, ha confermato di voler puntare su Dybala e CR7 e non su Higuain e ha ammesso che sta già lavorando con la società per rinforzare la rosa. Infine, anche la notizia della conferma di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter ha fatto molto rumore dato che il tecnico leccese era dato in partenza dopo le sue parole al veleno nei confronti della società tra Bergamo e Colonia (dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia). Ma alla fine è rimasto in nerazzurro.

Ascolti record

La conferenza stampa di Andrea Pirlo è stata molto seguita e ha fatto registrare a Sportitalia la bellezza di 166.000 telespettatori con l’1.59% di share su target commerciale. La media giornaliera, poi, è di molto sopra la media rispetto alla concorrenza con circa 1,5 milioni di telespettatori e lo share in seconda serata è al di sopra del 2%. La vera forza di Sportitalia è aver puntato sulla digitalizzazione del canale e negli ultimi due giorni si è stabilizzata tra le prime tre applicazioni sportive più scaricate in Italia dagli utenti, risultando nella giornata di ieri addirittura come la prima app sullo store Android e seconda su quella di IOS.

