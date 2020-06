Inter, la nuova maglia a zig-zag scatena le proteste social dei tifosi

L'Inter ha presentato la prima maglia che vestirà nella prossima stagione: confermate tutte le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, a partire dalle righe a zig-zag, una novità che almeno per ora non sembra essere piaciuta ai tifosi nerazzurri.

''Le iconiche righe nerazzurre sono state reinterpretate come tributo alla città di Milano'' , si legge nel comunicato ufficiale del club. La nuova maglia nerazzurra cambia forma per la prossima stagione con caratteristiche strisce a zig-zag e bande nere sui fianchi, con il logo del club e lo swoosh bianco posizionati sul petto. Pantaloncini neri e calze blu completano il kit, mentre la parola Inter è inserita sulle calze e all’interno della maglia. Il design della maglia riprende forme e colori caratteristici dello stile tribal-pop e reinterpreta le iconiche righe nerazzurre con onde e zig-zag, che riprendono anche il Biscione, storico simbolo del club.

La presentazione

Sono state pubblicate sul sito ufficiale e sui canali social dell'Inter foto e video relative alla nuova maglia home. Come da comunicato della società nerazzurra, "si ispira agli elementi chiave della cultura e dei valori della città di Milano, attraverso una particolare reinterpretazione dello stile tradizionale del club" . "L’unicità dell’Inter è radicata nelle sue origini e si rispecchia anche nello spirito innovativo della città - prosegue la nota - Prendendo ispirazione dal movimento artistico degli anni ’80, la nuova divisa Home dell’Inter celebra la città di Milano attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta" . Non a caso il nome del kit è Made of Milano, ''volendo rappresentare il senso di unità con il capoluogo lombardo e con le persone, parte di una grande community che condivide il senso di orgoglio per la città e il desiderio di innovazione''.

La reazione sui social

L'Inter presenta la nuova maglia, con le strisce nerazzurre a zig zag, e la casacca non passa inosservata. Su Twitter, il cinguettio del club con le foto della nuova divisa- diventa l'assist per decine, centinaia di risposte. La maglia inedita però non convince per nulla chi è legato alla tradizione delle strisce verticali e i commenti ironici si sprecano: "Cancellate", "Bello il video, peccato la maglia", "Bello sto scherzo, ora tirate fuori la maglia vera". ''Madonna che orrore'' a ''Una vergogna. Mi domando come ca**o si faccia ad accettare una schifezza simile'', a ''fossi un giocatore non andrei all'Inter solo per sta maglia. Nike devi marcire'', a ''A prescindere dai colori (fossero bianconeri direi la stessa cosa), io mi domando come può uno pseudo-designer partorire una maglia del genere. Pensavo di aver visto tutto con quella da fantino della Juventus, ma qui andiamo ben oltre'' , dicono altri fan nerazzurri.

Ce n'è abbastanza per proiettare subito lo sponsor tecnico della società tra le tendenze di Twitter. Non mancano, però quelli che vanno oltre l'apparenza: "Chi la indossa la rispetti e la onori fino all’ultima goccia di sudore" . La novità sembra però essere piaciuta a Christian Eriksen, uomo copertina e modello nel lancio della nuova maglia. Occhi innamorati a corredo della foto, il danese ha voluto postare una delle immagini della campagna sul suo profilo Instagram. Ci vorrà invece più tempo per conquistare tutti i tifosi nostalgici, che non si lasciano facilmente sedurre dalle nuove frontiere del merchandising.

