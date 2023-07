Inter, rilancio Red Devils e Onana parla di addio. "Ogni storia ha una fine"

Porte girevoli in casa Inter. L'assalto del Manchester United ad André Onana è entrato nel vivo: l'ultima offerta dei Red Devils ha toccato i 52 milioni di euro (bonus inclusi). Poco meno dei 55 richiesti dal club di viale della Liberazione per cedere il proprio portiere, che sui social non ha nascosto il possibile addio: «Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Mai prendere in giro nessuno». Parole chiare e inequivocabili. Il camerunense, tramite il suo agente Albert Botiles, ha già trovato l'accordo con i Red Devils per un contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione più bonus. La stessa Inter, però, non si farà trovare impreparata: ieri, infatti, c'è stato l'incontro con l'intermediario che sta curando la trattativa con lo Shakhtar per l'estremo difensore classe 2001 Trubin, che rappresenta la prima scelta nerazzurra per la porta. Operazione da 10-12 milioni. Il piano B rimane Carnesecchi (Atalanta).

Intanto l'Inter valuta - in caso di mancato rinnovo di Samir Handanovic che non ha ancora sciolto le riserve - di prendere anche un dodicesimo esperto, che possa fare da chioccia all'ucraino. Le idee in tal senso portano a Sommer (Bayern Monaco) e Navas (PSG). Due usati sicuri che potrebbero anche fare i titolari all'inizio e accompagnare piano piano Trubin verso il ruolo di numero nel corso della stagione. Questione portieri ma non solo: il club nerazzurro - dopo aver ufficializzato l'acquisto di Frattesi - blinda con il rinnovo De Vrij (accordo biennale) e il giovane Fabbian, mentre per completare la mediana c'è sempre l'idea Tucu Pereyra a parametro zero. La cessione di Onana potrà finanziare inoltre il ritorno in maglia interista di Lukaku in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (30 milioni) in caso di qualificazione Champions.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan è vicinissimo a chiudere per Pulisic (operazione da 23 milioni), che siglerà un quadriennale con i rossoneri. Passi avanti pure per Reijnders (AZ Alkmaar), mentre c'è ancora distanza col Villarreal per Chukwueze. Il Diavolo ieri ha ufficializzato l'ingaggio di Romero (contratto fino al 2027) e la nomina di D'Ottavio (era uno scout del club) come diesse. Una mossa necessaria in quanto né Furlani né Moncada hanno il patentino, anche se saranno loro due a condurre la campagna acquisti.

La Juventus lavora alla cessione di Zakaria al West Ham e tiene sempre d'occhio gli sviluppi relativi alla situazione di Milinkovic Savic con la Lazio (non c'è intesa col rinnovo e ha detto no a un ricco triennale dell'Al Hilal in Arabia Saudita).

Passi avanti del Real Madrid nella corsa a Kylian Mbappe, che non vuole rinnovare con il PSG. Scenario che porterà nei prossimi giorni il Paris a metterlo ufficialmente sul mercato. Perez ha offerto un quinquennale da 50 milioni a stagione al fuoriclasse francese. Infine oggi visite mediche e firme di rito per Gagliardini con il Monza.