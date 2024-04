Inter tra scudetto e la ThuLa inceppata

Milano - Il conto alla rovescia continua, con l'Inter impegnata sostanzialmente a rincorrere ancora due traguardi. Il primo fa gola a Simone Inzaghi, che punta a vincere tutte le restanti 8 partite per scalzare Antonio Conte anche dal tetto della Serie A (record di punti a quota 102), dopo averlo già fatto, e da tempo, dal cuore dei tifosi nerazzurri. L'altro invece è proprio dei tifosi, che sognano di vincere lo scudetto della seconda stella nella notte del derby, e in casa del Milan. Può esserci beffa più grande per l'avversario di sempre? Se si arriverà alla notte del 22 aprile con la stessa attuale differenza di 14 punti, vincere il sesto derby consecutivo darebbe all'Inter anche il sigillo aritmetico per il 20esimo trionfo, oltre a quello già da tempo raggiunto della logica.

Le ultime partite hanno confermato la solidità della squadra nerazzurra, che ha un po' abbassato la media gol («solo» 6 reti nelle ultime 4) ma ha confermato l'impermeabilità difensiva: quello contro l'Empoli è stato infatti il 19esimo clean sheet del campionato, il secondo di Audero. Un primato, anzi un dominio costruito con l'attacco e la difesa migliori e per conseguenza una differenza reti da record: oggi +59. E dire che Inzaghi a marzo ha dovuto rinunciare ai gol della ThuLa, un inedito nella cavalcata stagionale. Thuram non segna dal 16 febbraio, contro la Salernitana. Si è fatto male il 20, nell'andata contro l'Atletico, e dacché è rientrato non è più stato lui. Un po' stanco, di certo le ultime prestazioni sono lontane da quelle che lo hanno consacrato.

Anche Lautaro è a secco da oltre un mese. Ha segnato il 28 febbraio con l'Atalanta, poi niente con Genoa, Napoli ed Empoli, anche se la vera ferita resta il rigore di Madrid, che di certo ha inciso soprattutto sul morale del capitano. Complessivamente, degli 88 gol stagionali la ThuLa ne ha realizzati 38 (26 Lautaro, 12 Thuram). Ma appena si sono fermati gli attaccanti, ecco spuntare i gol decisivi dei difensori.

Ingranaggio vitale di una macchina che (in Italia) sembra perfetta.