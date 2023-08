Inzaghi da Sir Ranieri attendendo Pavard pronto a tutto per l'Inter

L'Inter a Cagliari, aspettando Pavard. Inzaghi non parla e soprattutto non cambia. Gioca la stessa squadra che ha battuto il Monza al debutto. Con capitan Lautaro c'è Thuram. Arnautovic va in panchina e Sanchez resta a casa, ad allenarsi. La partita è doppia: vincere in Sardegna e chiudere il mercato.

Un'estate spesa ad aspettare, dopo gli sprint su Frattesi e Thuram, la lunga e vana attesa per Lukaku, i voltafaccia di Scamacca e Samardzic, il sofferto arrivo dei portieri, a disposizione di Inzaghi solo a 10 giorni dal via, e adesso la tiritera Pavard. Inter e giocatore d'accordo da tempo, Inter e Bayern anche, ma non così il Bayern col suo allenatore Tuchel, che nemmeno ieri in campionato contro l'Augsburg ha convocato Pavard, ma che senza un'alternativa di gradimento non è disposto ad avallare la cessione.

Che poi è Pavard in questa settimana ad avere fatto di tutto per forzare la mano a Tuchel, dandosi un giorno per malato e l'altro pure, dimostrando con i fatti la grande voglia di venire a Milano e nell'Inter, per ragioni tecniche, ma non solo. Gioca pur sempre in uno dei club più prestigiosi del mondo, anche se è giusto dire che non è più titolare in Nazionale. Ma è ancora giovane, 27 anni, ha grande esperienza e di sicuro aumenterebbe la cifra tecnica a disposizione di Inzaghi, che stasera in difesa deve ancora una volta fare a meno di Acerbi, infortunato.

È immediato dire che l'Inter in attacco è più debole di un anno fa, il pensiero è quasi unanime. Eppure la stessa difesa oggi apre inquietanti interrogativi e non a caso in queste settimane, Inzaghi ha più volte ricordato pubblicamente la necessità di irrobustire il reparto. Acerbi (36 anni a febbraio) e Darmian ripeteranno l'ottima scorsa stagione? Probabilmente sì, ma le risposte vere arriveranno solo dal campo. Non c'è più Skriniar, i portieri sono nuovi, il neo arrivato Bissek è inesperto e da verificare con continuità ad alto livello.

L'unica certezza è Bastoni: negli equilibri di squadra, Pavard può essere importante quanto un attaccante che segna con continuità, e infatti Inzaghi sta spingendo in questa direzione: si riprende Sanchez con cui al primo anno non ha certo avuto un rapporto idilliaco, accettando che il grosso del budget vada proprio a rinforzare la difesa. E a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato, se non fosse Pavard sarebbe un problema.

Nonostante la mezza rivoluzione estiva, anche stasera l'unico nuovo in campo dall'inizio dovrebbe essere Marcus Thuram, perché ovviamente Inzaghi punta maggiormente su chi meglio conosce il suo gioco. Avrà presto spazio anche Frattesi, destinato a fare coppia con Barella, ma al momento il tecnico preferisce l'esperienza di Mkhitaryan. Cuadrado e Carlos Augusto restano due cambi per i titolari Dumfries e Dimarco.