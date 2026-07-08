Jannik, adesso arriva il bello. Avverte: "Mi diverto ancora"

Finalmente un bel sorriso, dopo l'ultimo punto. È un passo avanti, "è stata dura però è un bel risultato". Jannik Sinner sa che ancora non è tutto perfetto, però i tre set contro Struff sono sicuramente qualcosa di più dei turni precedenti. Adesso però comincia davvero il suo torneo, tutto in due partite.

Decima semifinale in uno Slam, la terza a Wimbledon: il ruolino di marcia del numero uno al mondo sembra quello previsto, eppure non è stato così facile. Non lo è ancora. Finora Jannik ha incontrato i numero 51, 48, 33, 151 e 74 della classifica, un tapis roulant nel tabellone che però non lo ha mai visto davvero dominante. Anche contro il bombardiere tedesco, l'azzurro ha tenuto alte le percentuali del servizio (16 ace e 84% di punti vinti con la prima), ma è negli scambi dal fondo, soprattutto con il dritto, che non sono state spazzate via tutte le incertezze. È un Sinner ancora in convalescenza dopo Parigi, ma ora è capace di scherzarci un po' su, in una giornata caliente: "Grazie che me l'hai ricordato: abbiamo lavorato molto per capire cos'era andato storto e questo era un bel test, ma stavolta mi sono sentivo bene fisicamente. Allo stesso tempo, se dovesse capitare di nuovo avremo bisogno di cambiare ancora qualcosa".

Chi nega l'evidenza, dunque, a questo punto non potrà certo contraddirlo: "Se voglio avere delle chance in semifinale dovrò alzare il livello".

Appuntamento a venerdì, quindi: i due giorni di riposo sono dalla sua parte. "Se mi diverto ancora? - ha risposto in sala stampa Certo, ho solo 24 anni, sennò non sarei qua. Poi ci sono cose che mi piacciono meno come parlare con voi, ma questo non lo posso cambiare": lo ha detto sorridendo, questa gliela passiamo. E a proposito, oggi dalle 14.

30 sul Centrale l'Italia si godrà Paolini (Kostyuk) e Cobolli (contro il britannico Fery): siamo pronti a sorridere ancora.

Risultati: Uomini, ottavi: Zverev b. Lehecka 6-4, 7-6, 3-6, 7-6. Quarti: Sinner b. Struff 7-5, 7-6, 6-3. Donne, quarti: Gauff b. Pegula 4-6, 6-3, 6-3; Muchova b. Osaka 7-6, 6-4.