La Juve cabaret su Dazn alle 18. No, merita la prima serata

D'accordo, il calcio è imprevedibile, nessuno può immaginare che Szczesny faccia una papera dietro l'altra e Gatti (nella foto) uno degli autogol più comici della storia: ma la difesa della Juve è stata un cabaret da Gran Varietà di prima serata! Non può essere posizionata al pomeriggio su Dazn.

***

Visto che per via del suo bell'aspetto l'ex Inter Fabio Galante ha fatto parlar di sé anche fuori dal campo, quando Marocchi su Sky gli ha detto «è un difensore per caso, in realtà è un grande attaccante», a qualcuno è sembrato che, sotto sotto, ci fosse un doppio senso

***

Se la scena di Szczesny che guarda il «tetro-passaggio» di Gatti divenire autogol fosse un film si chiamerebbe «La Signora della porta accanto». Emanuele de Sena.

***

Frattesi: «Leao mi sta simpatico». Pensa se gli fosse stato sulle scatole

***

Inaccettabile che non ci sia un numero verde di supporto psicologico per chi aveva Szczesny al fantacalcio.

***

Minuto di silenzio in Italia: applausi, cori, fischi, brusii. Minuto di silenzio in Premier: silenzio.

***

Molti sono stuzzicati, per non dire curiosi, dalla posizione di De Ketelaere. Giovanni Scaramuzzino manda una cartolina a Milanello?

***

Napoli a -7 dall'Inter e con Osimhen che reagisce male al cambio. Per Garcia, per il resto, tutto bene

***

Mentre la Juve affondava, Bonucci in Germania metteva nei guai l'Union Berlino con una prova disastrosa: e c'è qualcuno che dubita della sua juventinità