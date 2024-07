La Juve chiude per Thuram, l'Atalanta vicina a Zaniolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende forma la Juventus targata Thiago Motta. Dopo agli acquisti di Di Gregorio (Monza) e Douglas Luiz (Aston Villa) i bianconeri ieri hanno calato il tris, chiudendo per l'arrivo di Khephren Thuram dal Nizza per 20 milioni. Contratto fino al 2029 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus per il centrocampista francese, che sfiderà il fratello maggiore Marcus (Inter) in Serie A. E non finisce qui: la Vecchia Signora ora lavorerà alla cessione di Dean Huijsen e Federico Chiesa per recuperare un prezioso tesoretto da reinvestire su Teun Koopmeiners, il vero grande sogno di Giuntoli per completare col botto la campagna acquisti. Per strapparlo all'Atalanta servono 60 milioni. Ecco perché la Juve deve fare cassa. Mentre come esterno offensivo si cercherà un prestito con diritto di riscatto: piace l'inglese Sancho del Manchester United. Per quanto riguarda la pista Calafiori vanno registrate delle difficoltà: il Bologna dopo l'ottimo Europeo ha alzato il prezzo e vuole 50 milioni per il centrale. Troppi secondo la Juve; mentre Arsenal e Chelsea sarebbero disposte ad assecondare questa richiesta. Non solo Calafiori: può volare in Inghilterra anche l'altro gioiello bolognese, Joshua Zirkzee. Il Manchester United ha superato il Milan nella corsa all'attaccante olandese. Pronto un quinquennale da 6 milioni a stagione per la punta e una maxi commissione in doppia cifra per l'agente Kia Joorabchian, che i rossoneri hanno deciso di non accontentare. Passi avanti sul fronte Maignan: i dirigenti milanisti sono al lavoro per blindare il portiere francese col prolungamento fino al 2028 da circa 6 milioni all'anno; mentre Bennacer può essere ceduto (piace in Arabia Saudita).

Da una milanese all'altra: l'Inter ingaggia il portiere Josep Martinez dal Genoa per 13,5 milioni più 2 di bonus (contratto fino al 2029 da 2,5 milioni a stagione) e si avvicina al rinnovo di Dumfries fino al 2028 (guadagnerà 4 milioni all'anno più bonus). Il Napoli è a un passo da Buongiorno (Torino) e Spinazzola (ex Roma). Infine Zaniolo (in foto, Galatasaray) è pronto a tornare in Italia: lo aspetta l'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto.