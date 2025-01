Juve, shopping in Premier: ecco Veiga, nel mirino Todibo e Kelly

Ascolta ora 00:00 00:00

Le big di Serie A fanno shopping in Premier per blindare le proprie difese. In particolare sono state Milan e Juventus a puntare forte sulle occasioni provenienti dal campionato inglese per rinforzarsi. I rossoneri ieri hanno accolto l'ex capitano del City Kyle Walker, che è sbarcato a Linate all'ora di pranzo per sostenere nel pomeriggio le visite mediche. Contratto fino al 2027 da 4 milioni più 500mila euro di bonus a stagione per il terzino destro, che arriva con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni.

Se Milano (sponda rossonera) chiama, Torino (lato bianconero) risponde. La Signora ha chiuso nella serata di ieri l'accordo per il trasferimento del centrale mancino Renato Veiga. Il classe 2003 lascia il Chelsea per sei mesi in prestito oneroso. Operazione da 4,5 milioni tra l'affitto del calciatore e gli emolumenti. Sarà lui il sostituto dell'infortunato Cabal. E non finisce qui: la Juve vuole regalarsi un altro colpo in difesa. Il preferito resta sempre Hancko del Feyenoord, ma gli olandesi (almeno per ora) fanno muro e resistono. Così Giuntoli ha messo nel mirino anche altri due esuberi inglesi: Todibo (West Ham) e Kelly (Newcastle). Non solo i bianconeri ma pure il Diavolo vorrebbe strappare al Feyenoord uno dei suoi gioielli: il Milan progetta un blitz a Rotterdam per il centravanti Santiago Gimenez, anche se per il messicano servono almeno 40 milioni. Operazione tutt'altro che semplice.

Dall'Olanda ha pescato bene la Roma che si è assicurata dall'Ajax per 5 milioni il terzino destro Rensch. Da un calciatore orange all'altro: rinnovo in arrivo fino al 2027 per De Vrij con l'Inter, a cui è stato proposto l'esterno Zalewski (Roma) qualora dovesse andar via Buchanan, cercato da Torino e Ajax. Infine continua la caccia del Napoli all'erede di Kvaratskhelia: l'inserimento del Chelsea complica i piani per Garnacho (Manchester United). Motivo per cui prende quota il nome di Adeyemi (Borussia Dortmund) per gli azzurri. Pronti 45 milioni.

Potrebbe tornare, invece, in Premier League Douglas Luiz: Manchester City, Chelsea, Fulham e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni per il regista brasiliano, che sta trovando poco spazio alla Juventus. Infine Araujo (cercato a lungo dalla Juve) ha rinnovato col Barcellona fino al 2031.