Juventus, la prima di CR7 per fare 100

A caccia della centesima vittoria in Champions League: la Juventus cercherà di centrare l'obiettivo stasera a Budapest, contro il Ferencvaros mai affrontato in una competizione Uefa ma che, nell'ormai lontanissimo 1965, vinse a Torino la Coppa delle Fiere battendo in finale proprio i bianconeri. Da allora i destini delle due squadre hanno preso strade diverse e gli ungheresi - oggi allenati da Serhiy Rebrov - sono tornati poche settimane fa a frequentare la fase a gironi per la prima volta da venticinque anni a questa parte: prese le sberle a Barcellona (5-1), hanno poi pareggiato 2-2 contro la Dinamo Kiev, recuperando il doppio svantaggio e dimostrando di non rassegnarsi al ruolo di cenerentola del girone.

«Mi aspetto una partita solida - ha detto Pirlo -. Voglio che la squadra sia padrona del gioco. L'atteggiamento deve rimanere lo stesso, anche se di partita in partita cambieranno gli interpreti». Che è un po' quello di cui vanno alla ricerca tutti gli allenatori, santoni e non. A dirla tutta, visto che il livello degli ungheresi non sarà presumibilmente all'altezza dei campioni d'Italia, il match di stasera sarà più che altro l'occasione per dare continuità alla vittoria di Cesena contro lo Spezia provando anche a dimenticare la pessima prestazione della settimana passata contro il Barcellona. Al centro dell'attacco ci sarà Ronaldo, all'esordio stagionale nella competizione causa stop per il Covid: 130 sono stati finora i gol realizzati in Champions dal fenomeno portoghese, primo nella speciale classifica e non di poco visto che Messi segue a quota 117. Avendo perso i primi due appuntamenti per i noti motivi, stasera la sua fame di gol sarà ancora maggiore e del resto l'antipasto consumato domenica pomeriggio lo ha ampiamente confermato: CR7 non è ancora stanco di segnare e probabilmente non lo sarà mai, volendo con ciò anche provare a guidare la Signora verso la conquista di un traguardo da lui raggiunto già cinque volte (una con lo United, quattro con il Real Madrid) ma che a Torino inseguono addirittura dal 1996.

Farà quasi certamente coppia con Morata, Ronaldo: «Dybala sta bene ma, essendo reduce da infortunio, è normale che dopo due o tre partite di fila ci sia un po' di stanchezza - ha detto ancora Pirlo -. Ha bisogno di mantenere alto il suo livello fisico, è un giocatore importante per noi. In vista della Lazio (domenica all'ora di pranzo) potrebbe anche avere un turno di riposo. Finalmente siamo in tanti e adesso c'è modo di lavorare: dovrà farsi trovare pronto, come tutti». Tornerà invece al suo posto Chiellini, mentre Demiral sarà fermo causa squalifica. Si giocherà di fronte a ventimila spettatori: da quelle parti, dove peraltro il tifo è spesso violento e razzista, il Covid lo si affronta così.