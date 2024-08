La Juventus dei giovani e le smentite del campo

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus prende i tre punti, non c'è molto altro, a parte Mbangula costato 400mila euro dalla precedente gestione, quella delle follie contabili a conferma che il calcio non ha logica. La vittoria sul Como era prevista, sul gioco meglio rinviare il giudizio a data successiva, Thiago Motta ha stupito scegliendo una formazione bizzarra e giovane (7 bianconeri dal 2000 in poi), lasciando a riposo Danilo e Douglas Luiz, se la coperta è corta deve essere di cachemire ma se le azioni della Juventus devono partire dai piedi di Bremer e Gatti allora il mistero è buffo come Vlahovic che ha la fortuna di Fantozzi, due pali e un gol annullato, se è buona la prima sarà opportuno capire che cosa abbia in mente l'allenatore. Sul tema, le teorie del football vengono puntualmente smentite dal campo. La dimostrazione è arrivata da Lecce dove l'Atalanta si è presentata senza i due titolari considerati decisivi per il suo gioco e le sue casse, Koopmeiners e Lookman fuori per i loro capricci di mercato. Percassi figlio dice che i calciatori sono giovani che cadono dinanzi a certe promesse, infatti l'Atalanta ha soffiato al Napoli, con lo stesso metodo-Koop e affini, il giovane Brescianini subito protagonista, merito di Gasperini che ha messo assieme una squadra giusta passando contro un avversario, il Lecce, generoso ma anche fragilissimo, destinato a una stagione di travaglio nella zona salvezza. Il week end ha proposto i lamenti di Antonio Conte il quale, dopo la batosta di Verona, ha parlato di vergogna. La stessa che si prova contando il numero dei componenti lo staff del salentino: 10 più un sopravvissuto della precedente gestione.

Conte mugugna e ricorda il decimo posto del Napoli dell'ultima stagione ma evita di segnalare il proprio ottavo posto con il Tottenham, per lui il problema non è tattico o tecnico ma di atteggiamento. Un consiglio a De Laurentiis: meglio assumere Paolo Crepet e non un allenatore a sei milioni di euro, con compagnia al seguito.