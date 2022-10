La Juventus perde contro il Benfica e dice addio alla Champions League

La Juventus di Massimiliano Allegri saluta ufficialmente la Champions League e lo fa male con un'altra brutta sconfitta, la quarta in cinque partite di questo girone. I bianconeri perdono per 4-3 contro il Benfica, a domicilio, e mettono così anche in pericolo il terzo posto che vuol dire "retrocessione" in Europa League e che se non sarà raggiunto vorrà dire eliminazione definitiva dall'Europa.

A decidere la sfida del Da Luz le reti di Silva, dell'ex Inter Joao Mario su rigore e la doppietta di Rafa Silva a rendere vano il provvisorio pareggio siglato da Dusan Vlahovic. Inutili le reti firmate da Arkadiusz Milik e Weston McKennie nell'ultimo quarto d'ora di partita visto che la Juventus non è poi riuscita né a pareggiarla nè a ribaltarla, condizione essenziale per restare ancora in vita fino all'ultima giornata che diventa invece utile solo per tentare di qualificarsi all'Europa League.

Nell'altro match di serata il Psg esagera ed asfalta il Maccabi Haifa con un nettissimo 7-2 finale frutto delle doppiette di Lionel Messi e di Kylian Mbappé, dei gol di Neymar e di Soler e di un autogol. La classifica, al momento, vede al primo posto il Psg a quota 11 punti a pari merito con il Benfica ma con una migliore differenza reti, Juventus e Maccabi Haifa a quota 3 punti con i bianconeri terzi al momento per una migliore differenza reti al netto degli scontri diretti in parità.

Nell'ultimo turno il Benfica giocherà sul campo degli israeliani mentre la Juventus ospiterà il Psg: servirà fare almeno lo stesso risultato del Maccabi per tenersi stretto il terzo posto anche se le premesse subito dopo il sorteggio di Champions erano ben altre. Resta il fatto che il cammino europeo della Juventus sia stato davvero disastroso e l'ennesimo brutto scivolone non mette in una buona posizione Massimiliano Allegri che è stato confermato a gran voce dalla proprietà ma che sta vivendo la sua stagione più difficile

Il tabellino

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Gonçalo Ramos

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci (60' Alex Sandro), Gatti; Cuadrado (60' Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (70' Iling); Kean (46' Milik), Vlahovic (70' Soule)

Reti: 17' Silva (B), 22' Vlahovic (J), 28' Joao Mario (B), 35' e 50' Rafa Silva (B), 77' Milik (J), 79' McKennie (J)