La Juventus risorge e spegne le polemiche: Napoli ko e Supercoppa Italiana in bacheca

La Juventus veniva da una bruttissima sconfitta subita per mano dell'Inter di Antonio Conte mentre il Napoli veniva da una vittoria sfavillante, per 6-0, contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Nonostante il momento opposto, però, è stata la squadra di Andrea Pirlo a spuntarla sui ragazzi di Gennaro Gattuso grazie al gol del suo uomo più rappresentativo Cristiano Ronaldo e ad Alvaro Morata proprio allo scadere del match. La rete del portoghese, siglata al 65', ha spianato la strada alla Juventus, quella dello spagnolo l'ha chiusa definitivamente regalando così la vittoria alla Vecchia Signora che mette così in bacheca la sua nona Supercoppa Italiana della sua storia.

Eppure il Napoli ha avuto la grossa chance per pareggiarla, sul punteggio di 1-0 in favore della Juventus, trascinando la finale almeno fino ai supplementari ma il capitano Lorenzo Insigne ha fallito il calcio di rigore concesso da Valeri, dopo aver consultato il Var, per il fallo di McKennie su Mertens. La partita è stata equilibrata, bloccata e tattica nel primo tempo, decisamente più frizzante nella ripresa ma nel complesso poco spettacolare nonostante la tanta qualità in campo da ambo le parti. Con questa vittoria la Juventus riazla così la testa dopo le critiche degli ultimi giorni con Pirlo che vince così il suo primo trofeo da allenatore, mastica amaro il Napoli di Gattuso che cestina la possibilità di fare il bis dopo aver conquistato la Coppa Italia nella passata stagione.

La cronaca della partita

Regna l'equilibrio al Mapei Stadium nei primi 20 minuti di gioco con le due squadre abbottonate e più attente a non sbagliare che ad offendere. La prima vera occasione della partita capita sulla testa di Lozano al 28': il messicano si tuffa di testa sul cross al bacio di Demme ma trova la strepitosa parata d'istinto di Szczesny. Al 40' si sveglia CR7 che prova un tiro a giro che però non si abbassa terminando fuori.

Ripresa decisamente più frizzante con la Juventus che sfiora il vantaggio al 46' con Bernardeschi: Ospina la blocca poco prima della linea di porta. I bianconeri continuano a spingere al 55' CR7 anticipa Ospina in uscita ma il suo pallone si spegne sul fondo. CR7 sfonda a destra al 64', la mette in mezzo e per poco Manolas non rischia l'autorete e sugli sviluppi di quel corner Bakayoko serve per sbaglio proprio il fuoriclasse portoghese della Juventus che da pochi passi porta in vantaggio la Juventus.

McKennie calcia la gamba di Mertens al 77' e Valeri non concede il rigore: l'arbitro viene però richiamato al Var e concede così il penalty agli azzurri. Dal dischetto, però, Insigne spiazza Szczesny ma calcia incredibilmente a lato. Il forcing finale del Napoli produce un tiro di Lozano, deviato da un difensore bianconero, che chiama Szcesny a compiere il miracolo al minuto 94' e addirittura è la Juventus a raddoppiare in contropiede con Cuadrado che serve Morata che a porta vuota realizza il 2-0.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Bentancur (84' Rabiot), Arthur, McKennie, Chiesa (46' Bernardeschi); Kulusevski (84' Morata), Ronaldo

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84' Llorente); Bakayoko (67' Elmas), Demme (84' Politano); Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna (72' Mertens)

Reti: 65' Cristiano Ronaldo (J), 95' Morata (J)

Insigne calcia fuori un calcio di rigore al 79'

