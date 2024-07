Kane-Olmo: la legge del gol batte la regola degli assist

Ascolta ora 00:00 00:00

Una poltrona per sei. Sulla quale però domani potrebbe sedere solo uno. O tutti e sei se da una parte lo spagnolo Dani Olmo (nella foto), dall'altra l'inglese Harry Kane non riusciranno nella finale di Berlino a sbloccare quota tre reti segnate in quest'Europeo. L'Uefa, infatti, ha annunciato tardivamente un ritorno al passato: se nell'edizione 2021 Cristiano Ronaldo finì alla pari del ceco Schick con cinque gol realizzati ma fu nominato unico capocannoniere per un maggior numero di assist, stavolta saranno premiati tutti coloro che chiuderanno con lo stesso numero di reti senza contare i passaggi vincenti.

Una beffa per Dani Olmo, davanti ai rivali proprio per assist sfornati in questo torneo. Così insieme a lui e a Kane finirebbero sul trono dei bomber anche l'olandese Cody Gakpo, il tedesco Jamal Musiala, lo slovacco Ivan Schranz e l'ucraino Georges Mikautadze.

Una sfida nella sfida, dunque, domani all'Olympiastadion. Che riporta indietro di undici mesi quando Dani Olmo e Klose, entrambi di casa in Germania visto che militano in club teutonici, si trovarono di fronte nella Supercoppa tedesca: finì 3-0 per il Lipsia con tripletta del 26enne calciatore di Terrassa nel giorno del debutto ufficiale con la maglia del Bayern di Harry Kane.

Stasera sotto con l'assalto al trono dei bomber: l'ultimo a vincerlo da solo fu il francese Griezmann nel 2016, anche se in finale la Francia fu battuta dal Portogallo. I due rivali non ci pensano, vogliono alzare la Coppa. «Mi sarebbe piaciuto segnare di più, ma il mio torneo è stato con poche reti per diversi motivi.

Le squadre sono più organizzate e più strutturate», così il capitano dei Tre Leoni che grazie al rigore segnato contro l'Olanda, è diventato il giocatore a realizzare il maggior numero di gol (sei) nella fase a eliminazione diretta degli Europei. «Il titolo di cannoniere? Non mi interessa. Non importa se segno io o Unai Simon (il portiere, ndr), la cosa importante è e resta vincere», la risposta di Dani Olmo. Al campo la sentenza.