Ma Koulibaly va al Chelsea. C'è Gabriel per Allegri

Scatto del Chelsea nella corsa a Kalidou Koulibaly: i Blues hanno trovato una bozza d'intesa con il centrale senegalese per un triennale da 8 milioni netti a stagione. Ora i londinesi preparano l'offerta giusta (intorno ai 40 milioni) per strapparlo al Napoli. Azzurri pronti a trattare la cessione del loro capitano e simbolo, visto che KK ha manifestato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 nonostante l'importante proposta fatta dal presidente De Laurentiis (quinquennale da 6 milioni annui). Il Napoli per rimpiazzare il numero 26 ne prenderà due: fatta per Ostigard (Brighton), ora nel mirino ci sono Kim (Fenerbahce) e Milenkovic (Fiorentina). E la Juve? I bianconeri ci avevano provato per Koulibaly e ora sono pronti a virare su Gabriel (Arsenal) per rimpiazzare De Ligt promesso sposo del Bayern. I bianconeri restano in pressing su Zaniolo, sempre più separato in casa Roma (salterà anche l'amichevole di oggi). Un innesto che assume maggior necessità alla luce delle parole di ieri in conferenza stampa da parte di Max Allegri su Chiesa: Federico dovrebbe tornare a metà settembre. Poi io con questi infortuni vado molto cauto. Tornerà al 100% da gennaio in poi". Tradotto: davanti serve un altro esterno offensivo. Intanto oggi visite mediche alla Continassa per Cambiaso che arriva a titolo definitivo dal Genoa (avrà in cambio Dragusin più 4,5 milioni). Ore calde per il rilancio del PSG all'Inter per Skriniar, mentre Pinamonti è conteso da Monza e Sassuolo (può rimpiazzare il partente Scamacca). Infine ufficiale Romagnoli alla Lazio, mentre Villar (Roma) è a un passo dal Monza in prestito oneroso con obbligo di riscatto.