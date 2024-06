Kvaratskhelia, Theo Hernandez. A parole è un fuggi fuggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ore roventi in casa Napoli, dove è scoppiato il caso Kvaratskhelia (nella foto). Nella serata di domenica sono infatti rimbalzate le dichiarazioni dell'agente Mamuka Jugheli e del papà Badri, che annunciavano la volontà di lasciare Napoli per andare in un club che giocasse la Champions.

Dietro questo sfogo si cela il Psg, che da settimane corteggia il gioiello azzurro. Pronto un quinquennale da 9 milioni a stagione. Nella notte la dura replica del Napoli attraverso un tweet nel quale è stata ribadita l'incedibilità di Kvara: «Ha 3 anni di contratto, non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono il futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società». Un muro contro muro che forse non permetterà al georgiano di arrivare in maniera serena al debutto di oggi a Euro 2024 contro la Turchia. Conte ritiene Kvara incedibile (pronta l'offerta per rinnovare fino al 2029 con ritocco dell'ingaggio dagli attuali 1,4 a 5,5 milioni a stagione), ma la sensazione è che Kvicha sia molto attratto dal Paris.

Da una vicenda spinosa all'altra. Al Milan tiene banco il futuro di Theo Hernandez. Le parole del terzino dal ritiro della nazionale francese e soprattutto quel «non so quale sarà il mio futuro» preoccupano i tifosi rossoneri. La trattativa per il rinnovo non decolla: c'è distanza tra la richiesta da almeno 8 milioni a stagione e l'attuale ingaggio da 5. Il tutto nonostante Ibrahimovic si fosse detto sicuro della sua permanenza.

Anche perché Bayern Monaco e Real Madrid corteggiano il laterale mancino e di fronte al pressing madrileno Theo non sarebbe affatto insensibile. Attenzione però: il Milan non intende fare sconti e vuole 100 milioni. Insomma, la partita a scacchi è appena incominciata. Vedremo chi farà la prossima mossa.