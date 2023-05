L'"imbroglio" costa a Messi due settimane di stop: è divorzio con il Psg

Il Paris Saint-Germain vincerà molto probabilmente il campionato, ma perderà Leo Messi. L'argentino, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non ha ancora pensato di rinnovarlo, praticamente è un free agent. L'ultimo episodio che mette la parola fine sulla sua storia parigina è quello avvenuto durante l'ultimo fine settimana quando è andato via per il ponte del Primo Maggio. Nulla di male in sé, il problema è che è partito dopo una pessima sconfitta in casa contro il Lorient e scavalcando le direttive del club. Direzione, Arabia Saudita, e giù supposizioni di qualsiasi tipo (l'Al-Hilal ha già presentato un'offerta stratosferica, lo stesso ha fatto l'Inter Miami. Come Cristiano Ronaldo, dunque, anche Messi giocherà per un club degli emiri? Non arrivano conferme in tal senso, anzi i pettegolezzi parlano di un possibile ritorno al Barcellona, addirittura, con i catalani disposti a riaccogliere il loro figliol prodigo dopo l'addio nel 2021.

Intanto per il quotidiano sportivo francese L'Equipe è "Imbroglio Messi", sparato in prima pagina e curiosamente in italiano. Perché quello dell'argentino è un caso destinato a gonfiarsi sempre più, dopo questa fuga non autorizzata. "Impegno improrogabile", è stato definito il motivo del viaggio a Riad, compiuto senza autorizzazioni da parte del club. Messi del resto è ambasciatore del turismo in Arabia Saudita, ma nel frattempo i compagni di squadra si stavano allenando e questo ha irritato non poco un gruppo ormai lacerato da faide interne e con un allenatore, Galtier, sulla graticola. Il club ha deciso di metterlo fuori per due settimane, il divorzio sembra ormai sancito.

«Messi aveva già dovuto saltare questo viaggio dagli emiri, per esempio dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Bayern», ha aggiunto L'Equipe. Il quotidiano ha precisato che in questo caso Leo ha messo il Psg di fronte al fatto compiuto e che non poteva più rimandare il volo, pensando che come sempre il giorno dopo una partita Galtier avrebbe concesso 24 ore di libertà ai giocatori. Poi l'1-3 in casa contro il Lorient (dove gioca il fratello maggiore del milanista Kalulu, Gedeon), nessun riposo e tutti ad allenarsi. Tutti tranne Messi, già lontano da Parigi come forse sarà dalla prossima estate.