Lapo vero bianconero e l'attacco ad Evelina

Una lite capricciosa. Ma nemmeno tanto. Lapo Elkann replica alle parole sparse di Evelina Christillin che, inopportuna considerati i ruoli occupati in Uefa, si era espressa sulla penalizzazione probabile della Juventus e sulla probabilità di una esclusione nelle coppe europee. Sempre la stessa Christillin Galateri, presente imprevista a Di Martedì, ha annunciato che sarà a Budapest per tifare Roma. Va da sé che la folla juventina, già con la pelle arsa per le mille scottature in campo e in tribunale, si è ribellata ma ha trovato un portavoce autorevole, per me previsto, Lapo Elkann, tifoso capo della vecchia Juventus, anzi il più vicino alla squadra e ai tifosi rispetto al fratello John e al cugino Andrea.

Dunque Lapo Elkann ha messo giù un tweet che più di un cinguettio è un ruggito, cancellando lo stile di famiglia, se mai questo sia effettivamente esistito, se non nei due fratelli, Gianni e Umberto. Così Lapo: «È grottesco per me, è una senz'anima e senza dignità, è vergognosa, una arrampicatrice sociale, povera donna!». Siamo all'offesa che ha immediatamente provocato la ola delle curve ma anche delle aree vip bianconere.

Lapo aveva manifestato il suo disappunto sui risultati della Ferrari, non insultando il fratello John ma sottolineando una certa mancanza di polso. La reazione alla Christillin Galateri è invece guerra e atto di respingimento nei confronti di una meteca della famiglia che persiste nell'occuparsi di vicende che o non conosce più direttamente o che le dovrebbero suggerire il silenzio diplomatico. Per lei, una mission impossible.