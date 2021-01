L'Atalanta non si ferma, tris al Cagliari

L'Atalanta è in formissima e, quando sta così, è quasi imbattibile. Lo conferma anche contro il Cagliari, dominando con la solita prestazione travolgente, che le permette di conquistare i quarti di finale di Coppa Italia. Decisivi Miranchuk, che con la Dea ha fatto centro all'esordio in Coppa Italia, campionato e Champions, Muriel (ancora a segno) e Sutalo. Con il nuovo anno, la squadra di Gasperini sembra aver svoltato, ritornando ad essere una macchina da gol impressionante: nel 2021 sono arrivate infatti quattro vittorie su quattro, con 15 reti realizzate e solo 3 subite.

Troppa roba per un Cagliari che, al netto del gol di Sottil e dell'ottima serata di Vicario, certifica il momento delicatissimo: non vince una partita da quasi due mesi e in campionato è sprofondato in pessima acque, appena due punti sopra il penultimo posto. Un risultato positivo contro l'Atalanta avrebbe dato una sferzata all'umore e una svolta alla stagione, ma, purtroppo per Di Francesco, di fronte si è trovato il peggior avversario possibile.

La grande sorpresa degli ottavi di Coppa Italia arriva invece dal Mapei Stadium, dove la Spal elimina il Sassuolo regalandosi così un incredibile quarto di finale contro la Juve. De Zerbi sottovaluta la squadra del suo maestro Marino e i neroverdi inciampano in una sconfitta pesantissima, in cui gli alibi derivanti dalle assenze, dall'espulsione di Djuricic e dalla sfortuna sotto porta reggono fino ad un certo punto. Ciò, però, non deve oscurare il merito dei biancoazzurri, capaci di colpire al momento giusto con l'ex Missiroli e Dickmann. Ora la Juve ai quarti, altra sfida proibitiva: ma anche ieri la Spal, unica superstite della serie B, era data per sconfitta.

I quarti di finale della Tim Cup si giocheranno tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio: ci sarà il derby milanese (con l'Inter sorteggiata in casa) e la vincente sfiderà in semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra Juventus e Spal. Già qualificati anche Napoli e Atalanta, che attendono rispettivamente la gara di martedì 19 tra Roma e Spezia e quella di giovedì 21 tra Lazio e Parma, entrambe alle 21.15 allo stadio Olimpico.