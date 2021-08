Lautaro, gemello diverso Il «10» è vicino al rinnovo

Dopo Hakimi e Lukaku, i tifosi nerazzurri temevano il peggio anche per Lautaro Martinez, viste le presunte offerte da 70 milioni del Tottenham e dell'Atletico. Cifre importanti, che anche in tempi normali farebbero tentennare, figuriamoci nella fase post-covid alla quale si aggiunge la delicata situazione finanziaria interista. Stavolta però l'Inter ha alzato il muro, tenendo fede alle promesse fatte dopo l'addio di Big Rom: basta cessioni pesanti. È vero, l'avevano detto anche dopo Hakimi, ma evidentemente nessuno in società, sia in Italia ma soprattutto in Cina, poteva aspettarsi un'offerta del genere per Lukaku. Ora però, con le casse che possono rifiatare, il club ha un po' di tempo per concentrarsi sul proprio futuro, in cui Lautaro non solo continuerà a vestire la maglia numero 10, ma avrà anche un ruolo da assoluto protagonista.

Questo è quanto emerge dal positivo incontro di ieri tra Camano, agente del calciatore, e la dirigenza, che ha presentato una ricca offerta di rinnovo, raddoppiando lo stipendio da 2,5 milioni a 5 fino al 2025. La richiesta iniziale era di 7, ma la sensazione è che a 6 si potrebbe chiudere, dato che l'attaccante è rimasto favorevolmente colpito dallo sforzo e dalle rassicurazioni del club. Manca ancora per l'accordo definitivo, ma c'è la volontà di continuare il cammino assieme. L'argentino infatti non ha mai chiesto di andare via e ha un forte legame con i colori nerazzurri, per questo la società vuole farne un simbolo: Lautaro non farà la fine di Lukaku e su questo all'Inter sono tutti d'accordo, da Milano fino a Nanchino. A breve si dovrà iniziare a lavorare anche su altri rinnovi, perché sono dieci i giocatori che andranno in scadenza nel 2022, su tutti Brozovic. Tanto lavoro dunque per Marotta e Ausilio, impegnati anche a trovare un'altra punta, con Zapata favorito su Correa, Thuram, Kean, Weghorst e Berardi, che vorrebbe andare via dal Sassuolo. Insigne può arrivare solo in caso di addio di Sanchez, ancora fermo ai box. A proposito di mercato, un'ex è pronto per una nuova avventura in Italia: Palacio è un nuovo giocatore del Brescia.