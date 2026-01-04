La Signora masochista

Non avere un centravanti degno di tal nome essendo Vlahovic ancora ai box pesa eccome. La Juventus non va oltre l'1-1 casalingo contro il Lecce e vede nuovamente peggiorare la propria classifica. Decisivi, nel secondo tempo e dopo avere sprecato con vari uomini enne occasioni nel primo, il rigore sbagliato da David e il mancato tap in a porta quasi vuota da parte di Openda dopo un palo colpito dal solito Yildiz.

La Signora del primo tempo pare poter fare quello che vuole. A sinistra, il turco con il 10 sulla schiena è in pratica inarrestabile anche per la poca resistenza che gli oppone l'acerbo Perez, non a caso sostituito intorno alla mezzora. Risultato: le occasioni fioccano un paio di volte con Cambiaso e anche con David, il cui colpo di testa viene deviato sul palo da Falcone prima di danzare sulla linea senza però oltrepassarla. Pare, quello, l'inizio di una serata da goleada e in effetti anche Locatelli sfiora il vantaggio con una conclusione dal limite. Il Lecce in pratica non oltrepassa mai la metà campo, povero nelle ripartenze e inconsistente con Camarda unica punta, abbandonato a se stesso da Pierotti e da Banda: piano piano, però, la Signora perde un po' di brillantezza. Intendiamoci: sono i bianconeri a fare la partita salvo invece andare sotto in pieno recupero, quando Cambiaso commette una sciocchezza incredibile con un passaggio orizzontale sul quale Banda è bravo a intervenire per battere poi Di Gregorio festeggiando il secondo gol del proprio campionato dopo quello contro il Torino.

Il terrore della Juve potrebbe durare lo spazio di tornare in campo, perché il solito inserimento centrale di McKennie frutta l'immediato pareggio: poco dopo, però, David si fa parare da Falcone un rigore (regalatogli da Yildiz) che si era procurato lui stesso con una girata finita sul braccio di Kaba.

Quindi, l'assalto finale: Falcone (splendido) si supera su David, Yildiz colpisce il palo e Openda spedisce in tribuna da posizione favorevolissima. Juve bocciata: senza scuse e in questo momento senza un centravanti degno di tal nome.