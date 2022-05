Leclerc, un giro magico. E Sainz sarà gregario nel Gran premio di casa

Le magie di Charles Leclerc continuano. Al ragazzino non tremano le gambe quando arriva sul dischetto per calciare il rigore decisivo. Lo infila alle spalle del portiere. Aveva un colpo solo per prendersi la pole dopo l'errore nel primo tentativo in Q3, un testa coda alla curva 15 che lo aveva messo con le spalle al muro mentre Max Verstappen era già là, davanti a tutti. È uscito per primo e ha realizzato uno dei suoi giri magici, quelli che ormai la Formula 1 si aspetta. È rimasto dietro a Max nel primo settore, poi è volato via con due fucsia nei settori successivi. Alla fine ha chiuso con 0323 di vantaggio su Max, frenato da un problema di DRS nel suo ultimo tentativo, quando comunque non sembrava poter avvicinare il tempo regale di Charles, unico a scendere sotto 1'19. Tredicesima pole in carriera, quarta stagionale su una pista dove partire davanti conta tanto (25 volte su 31 ha vinto chi è scattato davanti). Leclerc oggi è il migliore sul giro secco. Se ha una macchina all'altezza non sbaglia un colpo e se sbaglia (come nel primo tentativo) recupera con una magia.

«È stata una sessione difficile dopo l'errore nel primo tentativo. Avevo un solo giro, ho avuto qualche spavento, ma alla fine è stato quasi perfetto. La macchina è fantastica. Sono in una posizione forte in partenza, ma dovremo gestire bene le gomme e lavorare bene. Sogno una doppietta, ci proveremo», ha detto Charles che si è preso i complimenti di Lapo in giallo canarino e dell'amministratore delegato Vigna. Ora dovrà gestire bene le gomme. Avrà a disposizione un set in più di gomme nuove, ma sarà fondamentale non mangiarle troppo in fretta.

In Q2 la Ferrari si era presa un rischio calcolato quando aveva deciso di tenere Leclerc ai box per risparmiare un set di gomme rosse nuove per la gara. Charles ha passato il turno con il settimo tempo, ottenuto tra l'altro con gomme usate, senza rischiare mai. Una mossa giusta in vista di una gara in cui sarà fondamentale la gestione delle gomme con due cambi previsti per tutti. Una buona strategia. Una bella dimostrazione di forza. E un possibile vantaggio in gara quando la Ferrari dovrà dimostrare di aver recuperato sulla Red Bull nella gestione delle gomme. Max scatterà di fianco a Charles con Sainz terzo davanti a Russell che conferma i progressi della Mercedes e i tormenti di Hamilton (solo sesto, battuto anche da Perez). In una lotta così serrata anche questi che sono più che dettagli possono fare la differenza. La Ferrari sta giocando anche di strategia. Per battere Verstappen serve la perfezione in ogni mossa. A cominciare dalla partenza che oggi potrebbe offrire a Sainz la grande chance di saltare davanti a Verstappen per proteggere la fuga di Charles.