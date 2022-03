Leclerc rivela come ha fregato Verstappen: "L'ho fatto 3 volte, funziona..."

Charles Leclerc ha vinto dominando il gran premio del Bahrain, con la Ferrari che ha finalmente dimostrato di avere una monoposto affidabile e vincente. Il secondo posto di Carlos Sainz, possibile grazie al ritiro di Max Verstappen al penultimo giro, ha reso fantastica la giornata per la casa di Maranello che ha dato un chiaro segnale a Red Bull e Mercedes. Secondo quanto riporta Fanpage.it, Leclerc avrebbe utilizzato un trucchetto per irretire e beffare il campione del mondo in carica della Formula Uno: "Ho sempre cercato di frenare molto presto alla curva 1 per ottenere il DRS per la curva 4 in modo da poter mantenere il comando della gara e ha funzionato tre volte di seguito".

Leclerc è stato dunque moto astuto sapendo infatti che già in curva 1, alla fine del lunghissimo rettilienao, avrebbe ricevuto l'attacco da parte del suo avversario. Il monegasco ha sempre cercato di anticipare le mosse dell'olandese spostandosi anticipatamente a sinistra rallentando la propria andatura. Così facendo Leclerc ha sì permesso a Max Verstappen di superarlo agevolmente, ma prima della linea del DRS detection point si è tenuto aperta la possibilità di azionare l'ala mobile nel rettilineo successivo e riprendersi agevolmente la posizione. A rivelare questa sua tattica è stato proprio Leclerc che in conferenza stampa ha svelato il suo "trucco" per irretire e frenare Verstappen.