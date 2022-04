Disastro Verstappen. E Leclerc fa sognare davvero la Ferrari

Charles Leclerc è intenzionato a vivere una stagione da protagonista con la Ferrari e ci sarà sicuramente da divertirsi dopo le premesse di queste prime tre gare stagionali. Dopo la pole position da urlo conquistata nella giornata di ieri, davanti al rivale Max Verstappen, il pilota monegasco ha dato continuità alle sue prestazioni anche in gara vincendo in maniera autorevole e senza alcuna sbavatura il gp di Melbourne.

Il talentuoso monegasco ha vinto davanti a Perez e Russell, quarto posto per uno spento Lewis Hamilton che ha approfittato di alcuni ritiri per scalare la classifica. Ritiro bruciante a inizio gara, secondo giro, per la Ferrari di Carlos Sainz e ritiro anche al giro 39 su 58 per il campione del mondo Max Verstappen, al secondo zero in classifica in queste prime tre uscite con la Red Bull a testimoniare che la Red Bull sta avendo qualche problema di troppo in questo avvio stagionale.