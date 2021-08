Federica Pellegrini nel Cio: "Non me l'aspettavo"

Archiviata la delusione dell'Olimpiade di Tokyo, arriva un grande riconoscimento per una fuoriclasse assoluta come Federica Pellegrini che è stata eletta nella commissioni atleti del Cio. La quasi 33enne, li compirà domani 5 agosto, non scenderà più in vasca ma avrà ancora davanti a sè la bellezza di tre edizioni dei giochi olimpici anche se non agonisticamente parlando. La Pellegrini ha ottenuto un grande risultato con 1658 preferenze su un totale di 6825 e resterà ora in carica per circa 7 anni (fino al termine di Los Angeles 2028).

"Onestamente non me l’aspettavo" , il primo commento della fuoriclasse dei 200 metri stile libero. "Sapevamo tutti che era molto difficile, siamo partiti pessimisti anche perchè sapevo di non poter fare una grandissima campagna elettorale visti gli impegni in piscina. Poi il 2 abbiamo fatto l’ultima rincorsa a cercare voti nella mensa del villaggio. Sono molto contenta, il fatto di avere subito la possibilità, dopo l’ultima Olimpiade, di rimanere nel mio mondo e fare qualcosa di concreto era forse un sogno a cui non volevo credere. Ma oggi si è realizzato", il suo commento soddisfatto per la carica ottenuta.

Vita nuova

L’ingresso nel Cio comporterà per Federica Pellegrini anche l’entrata automatica nella Giunta e nel Consiglio Nazionale del Coni. La veneta ha poi continuato parlando del numero uno del Coni: "Mi piacerà lavorare con Giovanni sotto un diverso aspetto che non è quello del rapporto presidente-atleta. Lui è stato il primo a credere in questa battaglia. Imparerò molto, ne sono certa" . Non solo la Divina, dato che sono stati eletti anche il cestista spagnolo Pau Gasol con 1888 voti, la ciclista polacca Maja Maryna Wloszszowska con 1674 voti e lo schermidore giapponese Yuko Ota con 1616 voti.

"È stata l’affluenza alle urne più elevata di sempre, ringrazio tutti e spero di ricambiare la fiducia. Dopodomani ci sarà un primo incontro tra noi quattro e sarà bello confrontarsi" , uno dei tanti passaggi con le parole di Federica Pellegrini che ha già diverse idee, soprattutto sul mondo del nuoto: "Il nuoto è un tema caldo, molte realtà hanno sofferto per la chiusura degli impianti e non riescono a sopravvivere. Poi ci occuperemo del benessere mentale degli atleti, che quando affrontano un evento con molte pressioni come l’Olimpiade devono avere un aiuto psicologico importante. E anche il doping è un argomento centrale che sarà affrontato".

