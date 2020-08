Una lettera "nasconde" il futuro di Pirlo

In genere la firma di ognuno di noi indica il tipo di relazione che il soggetto ha con il mondo segnalando in maniera specifica il modo di porsi con l’altro nella misura in cui egli ritiene di possedere qualità da presentare in pubblico. Non a caso la firma viene da noi considerata una sorta di “biglietto da visita” che riguarda l’Io sociale della persona. L’apparente diversità dei due autografi di Andrea Pirlo in mio possesso dimostra invece uguaglianza nelle caratteristiche temperamentali che ne emergono. Infatti, in entrambe le firme i tratti sono ben marcati indice di una forza volitiva atta a essere investita nell’attività, senza peraltro produrre cali del tono.

Siamo di fronte ad una forza di volontà che tutti abbiamo visto impiegata in campo come giocatore per ottenere sempre il meglio. La lettera iniziale nella prima firma appare sopraelevata indicando un’alta consapevolezza del proprio valore. L’iniziale della seconda firma così gonfia nella lettera “P” (qui la firma), che circonda l’intera siglatura con un gesto curvo, mette in relazione la consapevolezza di sé con una forte ambizione, per cui ogni sua scelta ha sempre seguito una logica di successo. Essa denuncia anche scaltrezza e furbizia che, se dosate e usate bene, possono aiutarlo nell’attuale professione di allenatore producendo prerogative vincenti. Anche la lieve sottolineatura va a rafforzare tale peculiarità. Dall’analisi quindi degli autografi di Andrea Pirlo emerge uno spirito combattivo anche se ciò non è sufficiente a garantire successo come allenatore soprattutto in una squadra dove dovrà guidare campioni non facili da gestire.

