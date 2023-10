L'Europa nerazzurra: Thuram re a San Siro, le facce di Onana-Icardi

Champions League a tre facce tutte rigorosamente nerazzurre. Tra passato e presente la Coppa dalla Grandi Orecchie ha visto protagonisti, nel bene e nel male, calciatori che scritto pagine importanti della storia recente interista e un altro pronto a diventare un simbolo del club di Suning. Partiamo dal volto più sorridente di tutti. Marcus Thuram, infatti, ci ha messo meno di due mesi per spazzare via il ricordo di Romelu Lukaku (la Curva nord prepara un'accoglienza con 50mila fischietti per Inter-Roma del 29 ottobre) e diventare un simbolo per i tifosi nerazzurri, che l'hanno eletto immediatamente a loro beniamino. Impatto da urlo per Tikus a Milano, tanto da essere il miglior assistman della Serie A (4 passaggi vincenti), nonché autore di gol pesanti nelle sfide più importanti. Per informazioni chiedere a Milan e Benfica stese dagli acuti del francese, che rispetto al predecessore Big Rom segna un po' meno ma sa scegliere le occasioni giuste. Mentre il belga spesso steccava nelle grandi sfide, l'ex Gladbach sa esaltarsi nelle notti che contano. Perché i gol non hanno tutti lo stesso peso e quelli di Thuram finora hanno lasciato il segno nelle sfide più importanti di questo primo scorcio di stagione.

Da un numero 9 all'altro: a Istanbul si godono la rinascita di Mauro Icardi. Alla faccia di chi diceva fosse finito dopo l'ultimo anno da incubo vissuto a Parigi e che segnasse solo in Turchia. L'argentino - dopo aver trascinato nella scorsa stagione il Galatasaray alla vittoria della Super Lig con 22 gol in 24 partite - sta facendo volare il Galatasaray in Champions. Ieri sera il cucchiaio che ha matato il Manchester United a Old Trafford. Un golazo che sta facendo il giro del mondo e l'ha riportato al centro della scena calcistica internazionale. Una rivincita vera e propria per Maurito che col Gala sta vivendo una seconda giovinezza. Chissà che qualche club italiano che aveva pensato a lui nei mesi scorsi (Juventus e Milan) non abbia avuto qualche rimpianto alla luce della micidiale prolificità del bomber di Rosario. A soli 30 anni Icardi può ancora dare tanto al mondo del calcio. Magic momento completato dall'idillio ritrovato con la compagna Wanda Nada, che tornerà protagonista in Italia in tv nella trasmissione Ballando con le Stelle. Il possibile preludio a un ritorno del compagno in Serie A? Difficile, visto che in Turchia il centravanti guadagna 10 milioni netti a stagione.

Chi se la passa male, invece, tra gli ex Inter e ha poco di cui sorridere è Andrè Onana, le cui papere stanno affossando il Manchester United. Errori in serie che pesano sulle sconfitte dei Red Devils e hanno portato i tifosi inglesi a interrogarsi sul suo reale valore. D'altronde anche a Milano era sempre sembrato una sicurezza col pallone tra i piedi e meno nel parare. Vuoi vedere che alla fine l'affare in estate l'hanno fatto Marotta e Ausilio nel venderlo a 57 milioni?