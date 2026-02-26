C'era una volta Inzaghi

I 10 punti di vantaggio in campionato restano, fanno bilancio e non si possono dimenticare parlando della stagione dell'Inter, ma resta anche la brutta figura che la squadra quasi campione d'Italia ha fatto contro i vice-campioni di Norvegia, scrivendo una delle pagine più nere nella sua gloriosa storia europea. Qualcosa di simile solo all'eliminazione con gli svedesi dell'Helsingborg, agosto 2000, allenatore Lippi, perché quella era Champions League come questa. Cioè immagine e soldi. Prima c'era stato il Lugano (1995), poi è venuto il Beer Sheva (2016), ma quelle erano coppe minori, meno male e meno danno.

Il buco a bilancio è grave (mancano 20 milioni, perché gli ottavi erano l'obiettivo minimo messo a budget), che diventa voragine rispetto alla scorsa stagione: 65 milioni in meno di soli premi (71 vs 136), più gli incassi (10 milioni per il quarto di finale col Bayern, quasi 15 per la semifinale col Barcellona), cifre che lo scorso giugno hanno consentito all'Inter di chiudere un esercizio finanziario in attivo dopo 15 anni. L'eredità di Inzaghi, che in 4 anni peraltro ha sempre portato l'Inter agli ottavi di Champions, traguardo fallito prima da Spalletti e Conte e ora da Chivu. Per Oaktree, molto più di uno scudetto. Vedremo in estate se e quali ripercussioni avrà.

Non bisogna fare confusione fra la Norvegia di Haaland e il Bodo Glimt, che di nazionali veri ne ha solo uno (Berg) più due riserve (Hauge e Bjorkan). Knutsen, il tecnico del Bodo, l'ha incartata a Chivu due volte in una settimana, sulla plastica e sull'erba, sul piano tattico e su quello fisico, smascherando la propaganda che da mesi racconta di un'Inter finalmente preparata bene e di giocatori persino più magri, manco qualcuno avesse misurato il girovita di Dimarco nelle foto dei giornali. In questa settimana è stato ripetuto fino allo sfinimento che il Bodo ha battuto City e Atletico ma si è spesso dimenticato che la Juventus sul campo simil subbuteo di Bodo aveva vinto, mandando persino in gol David e Openda nella stessa sera. Il flop della finalista '23 e '25 ha fatto ovviamente rumore anche all'estero. Così Thierry Henry, ex campione e oggi acuto osservatore: "L'Inter di Inzaghi aveva un gioco molto europeo, con movimenti imprevedibili. Questa invece sembra in difficoltà un po' contro tutti, almeno in Europa". E le statistiche sono lì a ricordarlo: 5 sconfitte in 10 partite quest'anno, dopo che nelle 3 Champions precedenti (34 partite) ne aveva perse appena 6.

Hanno influito gli infortuni (Lautaro, Calhanoglu e Dumfries non si regalano), ma anche le scelte: giocare con le riserve la partita di andata, per averle fresche contro il Lecce. Bizzarro, visto da fuori. Non tanto se, come molto probabile, l'Inter vincerà lo scudetto. L'avrebbe fatto anche l'anno scorso, se avesse salutato l'Europa a febbraio. O no? Scelte, appunto.