"L'Italia si è trasformata...", "4 mondiali...": finisce male per Lineker

L'Italia di Roberto Mancini ha faticato oltremisura per piegare la resistenza dell'Austria e ci sono voluti i tempi suppplementari per staccare il pass per i quarti di finale ad Euro 2020. Obiettivo raggiunto ma con il brivido dato che gli avversari sono stati in partita per tutti e 120 i minuti di gioco. Gli azzurri non sono stati brillanti come nelle precedenti uscite del girone contro Turchia, Svizzera ed Austria e in molti sono preoccupati per il quarto di finale che si giocherà a Monaco di Baviera e che metterà di fronte l'Italia ad una tra Belgio e Portogallo.

Cassano dubbioso

Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv su Twitch, si è detto perplesso sulla prestazione dell'Italia e non vede positivamente la cosa in vista dei quarti di finale: Cassano alla Bobo Tv: “Ora per l’Italia iniziano i problemi veri. Non si può arrivare ai quarti soffrendo tremendamente con una squadra come l’Austria che ha un quarto della tua forza. La situazione adesso diventa complicata. Ai quarti ci saranno Portogallo o Belgio, poi Francia o Spagna. La gara di stasera mi ha ricordata quella contro l’Australia nel 2006. E’ stata la partita peggiore degli azzurri. Si può solo migliorare"

Lineker stronca gli azzurri

Chi invece non ci è andato giù per il sottile è Gary Lineker, ex giocatore inglese, che dal suo profilo Twitter ha criticato aspramente l'Italia:"Italy have turned into Italy" (L'Italia è diventata/si è trasformata nell'Italia). L'ex attaccante inglese, capocannoniere ai Mondiali del 1986 e ora commentatore nel suo paese, ha scelto di condividere pubblicamente il suo pensiero sugli azzurri.

Italy have turned into Italy. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 26, 2021

Il post provocatorio di Lineker, ovviamente, ha scatenato una serie di reazioni degli utenti su Twitter: "Se l'Inghilterra si fosse trasformata nell'Italia avrebbe vinto 4 mondiali", l'affondo di un tifoso azzurro. Ora bisognerà attendere cosa combinerà l'Inghilterra di Southgate negli ottavi di finale contro la Germania di Joachim Loew. Siamo certi che nel caso la nazionale dei Tre Leoni, che finora non ha brillato particolarmente, dovesse essere eliminata la sua bacheca sarà inondata di messaggi di scherno da parte di tifosi italiani.

