Un siluro sull'Inter: ora è bufera "È stata una partita oscena..."

Antonio Cassano non molla l'Inter, anzi raddoppia. FantAntonio, che da sempre si professa tifoso nerazzurro, nelle ultime settimane è stato duro nei confronti di Antonio Conte, della squadra allenata dal tecnico leccese e di alcuni componenti della rosa come Romelu Lukaku. Nella ormai consueta diretta Twitch a Bobo Tv Cassano è tornato sulla vittoria dell'Inter contro lo Spezia di Vincenzo Italiano: "Inter-Spezia? Ho cambiato canale, una roba oscena. L’errore di Provedel? Non so come sarebbe finita", inizia così il commento al veleno del 38enne di Bari Vecchia.

L'affondo

Cassano ha poi dato un giudizio definitivo sulla squadra di Antonio Conte: "L’Inter non è una grande squadra. Anche ieri con lo Spezia ha fatto una partita oscena. Se a fine stagione continua a giocare così e vince lo scudetto, io sarò il primo a dire ‘L’Inter ha giocato di m… e ha vinto lo scudetto. E allora? Che significa?". L'ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid vede comunque la Juventus di Pirlo e i nerazzurri di Conte superiori al Milan di Pioli: "Il Milan ha vinto contro il Sassuolo, ma tra Genoa e Parma ha perso quattro punti. Con Ibrahimovic è un’altra cosa, Zlatan ha dato l’80% a tutti i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Ha fatto migliorare Calhanoglu, Calabria, Theo Hernandez..Stanno facendo bene, ma alla lunga Inter e Juve arriveranno davanti".

La sorpresa

Cassano, però, vede anche l'Atalanta come possibile sorpresa per la vittoria dello scudetto, come outsider: "L'Atalanta non ha giocato un bel primo tempo contro la Roma ma poi è entrato Ilicic, il mio pupillo, e ha cambiato la partita. Ha vinto sul ritmo, un livello impressionante. Non è possibile che la Roma abbia giocato dopo due giorni, non capisco come si facciano i calendari anche se non è un alibi. L’Atalanta fa paura, è quella che mi diverte di più insieme alla Roma. Sta ridando spettacolo. Occhio all’Atalanta".

