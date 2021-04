Ecco la "data x" per l'Inter. Quando vince lo Scudetto

L'Inter di Antonio Conte ha messo insieme la decima vittoria consecutiva in campionato e l'ha fatto battendo per 2-1 il Sassuolo di Roberto De Zerbi in una sfida che ha forse messo una pietra tombale sul campionato. 11 punti di vantaggio sul Milan secondo, 12 sulla Juventus terza e 13 sull'Atalanta di Gasperini a 9 giornate dal termine del campionato con ancora 27 punti a disposizione.

L'Inter vanta il miglior attacco del campionato con 68 reti all'attivo, come l'Atalanta, seconda miglior difesa con 27 gol incassati, miglior differenza reti del campionato a più 41 e 22 vittorie messe insieme su 29 partite disputate. Nelle ultime 22, inoltre, i nerazzurri hanno vinto 19 partite, pareggiato due volte contro Roma e Udinese e persa solo in una circostanza contro la Sampdoria il 6 gennaio.

Scudetto vicino

Bastano 16 punti all'Inter, senza guardare al cammino altrui, per conquistare il 19esimo tricolore, un titolo che manca da 11 anni dalle parti di viale della Liberazione. Con cinque vittorie e un pareggio nelle prossime cinque giornate l'Inter di Conte vincerebbe matematicamente lo scudetto.

Cagliari in casa, Napoli al Maradona, Spezia in trasferta, Verona in casa, Crotone allo Scida e Sampdoria in casa sono le prossime sei giornate dell'Inter che potrebbe dunque festeggiare il titolo il 9 maggio a tre giornate dal termine. Il tecnico leccese vuole evitare sorprese e di protrarre la contesa alle ultime tre giornate dove i nerazzurri affronteranno la Roma in casa, la Juventus in trasferta e l'Udinese al Meazza.

Il 9 maggio, dunque, potrebbe essere il giorno giusto se l'Inter metterà insieme 16 punti anche se il titolo potrebbe arrivare anche prima se Milan, Juventus e Atalanta non le vinceranno tutte perdendo punti per strada. La squadra di Conte è in vantaggio negli scontri diretti con Lazio, Atalanta e attualmente anche con Juventus, Napoli e Roma con cui deve ancora giocare le sfide di ritorno. Con il Milan sotto quel punto di vista è in parità ma i nerazzurri sono davanti per la miglior differenza reti globale.

Il grande sogno

Al termine di Inter-Sassuolo Antonio Conte si è detto soddisfatto della vittoria e ha iniziato a cullare il sogno scudetto: "Sarebbe bello spodestare il regno di una squadra che vince da nove anni, ma è inevitabile che da qui alla fine ci sarà tensione perché il pallone pesa. Cerchiamo l'equilibrio, provando a pressare alti senza troppi rischi o cercando una zona intermedia di campo dove essere compatti per sfruttare le caratteristiche di gente come Lukaku, Lautaro e Hakimi che in fase di recupero fanno male a campo aperto".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?