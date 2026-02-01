L'Inter pianifica la fuga scudetto per arrivare al Bodo senza pensieri

Lo stop olimpico al Milan, con San Siro che s'imbelletta per la cerimonia inaugurale di venerdì, offre all'Inter la possibilità di scavare un baratro in classifica fra sé e la concorrenza. Provvisorio, certo. Ma poi quel possibile -8, il Milan dovrebbe in ogni caso colmarlo. Nerazzurri a Cremona, contro una squadra in crisi, che non vince dal 7 dicembre e che nelle ultime 8 partite ha messo insieme appena 3 pareggi. L'Inter invece ha vinto 9 delle ultime 10 in campionato, pareggiando solo contro il Napoli. Detto così, non c'è partita.

C'è invece aria di fuga e giusto il playoff di Champions lascia un po' spazio e speranza a chi insegue da lontano. Febbraio può essere il mese decisivo: 7 partite, 8 contando quella contro il Genoa del 1° marzo. Anche Chivu ha i suoi feriti, perché al lungodegente Dumfries si sono via via aggiunti Calhanoglu e Barella, con Frattesi in bilico per questioni di mercato (domani si chiude, allenatori pronti a fare festa), per cui sì rotazioni, ma senza esagerare. Oggi per esempio dovrebbe cambiare la coppia d'attacco rispetto a Dortmund (fuori Thuram-Bonny, dentro Lautaro-Esposito), mentre in difesa tornerà certamente Bastoni, risparmiato in Champions. Più qualche altra sorpresa, che ogni volta Chivu riserva ai suoi stessi giocatori.

Febbraio può essere lo snodo della stagione nerazzurra. C'è il playoff col Bodo, certo. Va vinto per entrare un'altra volta fra le prime 16 d'Europa, incassare i premi Uefa, e poi vedere che succede. Ma non solo quello. Mercoledì, per esempio, torna la Coppa Italia, che l'anno scorso contribuì ad appesantire il cammino nerazzurro. Dopo il Torino, che invece nella coppa ha ormai l'unico vero obiettivo di stagione, l'eventuale semifinale sarebbe contro Napoli o Como: in ogni modo, due battaglie, due partite in più che possono essere causa di fatica e di infortuni. Mercoledì si gioca in campo neutro a Monza, sempre per l'indisponibilità di San Siro.

L'Inter non nasconde di avere lo scudetto come primo obiettivo di stagione e il calendario di febbraio sembra favorevole per l'allungo nerazzurro, considerati i risultati fin qui ottenuti contro le squadre meno forti: oggi la Cremonese, poi il Sassuolo, il Lecce e il Genoa (il 1° marzo).

Giusto in mezzo, la sera di San Valentino, alla vigilia dell'andata contro il Bodo, la "rivincita" con la Juventus, quando Chivu spera di riavere in squadra anche Barella, Calhanoglu e magari qualche regalo all'ultimo soffio di mercato.