L'Inter rimonta l'Empoli e sorpassa in classifica il Milan

L'Inter di Simone Inzaghi vede le streghe nel primo tempo, soprattutto nei primi 28', contro l'ottimo Empoli di Aurelio Andreazzoli che va in vantaggio per 2-0 grazie ai gol dell'ex Andrea Pinamonti e Asllani, con in mezzo un gol annullato a Zurkowski per posizione di fuorigioco di Pinamonti autore dell'assist, e un rigore dato e poi tolto giustamente dal Var ai nerazzurri per un presunto fallo di Parisi su Barella (inesistente). Il carattere e la forza dei nerazzurri però escono fuori alla distanza e la squadra di Simone Inzaghi alla fine la ribalta vincendo 4-2 con l'autorete di Romagnoli, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol nel finale di Sanchez.

Davanti ai 70.000 di San Siro, l'Empoli di Andreazzoli se la gioca alla pari e scappa in vantaggio per 2-0 con l'Inter che reagisce fin da subito. Dopo una serie di occasioni mancate e con un altro rigore reclamato da Barella al 31' per una spinta di Bandinelli, ritenuta ininfluente dall'arbitro Manganiello, i nerazzurri accorciano con l'autorete di Romagnoli su cross teso di Dimarco. Il gol dell'1-2 dà ancora più forza alla squadra di Inzaghi che pareggia i conti con Lautaro Martinez al 44', su assistenza di Calhanoglu, e sfiora il 3-2 in pieno recupero con Perisic con Vicario autore di un'ottima parata.

Nella ripresa l'Inter entra in campo rabbiosa e si riversa nell'area di rigore dell'Empoli con Vicario autore di tre ottimi interventi nel giro di pochi secondi al 62' su Calhanoglu, Dumfries e Lautaro Martinez. La pressione nerazzurra però continua e al 65' ecco il gol del sorpasso ancora con Lautaro Martinez che di destro fulmina il portiere toscano dopo la respinta corta di Luperto. I nerazzurri gestiscono il risultato e continuano a produrre occasioni da gol con l'Empoli che di fatto esce fuori dalla partita. Alcuni gol divorati, la bravura di Vicario, il palo di Dzeko e il gol finale di Sanchez al 94' fissano il risultato sul 4-2 finale.

Questo risultato importante, che bissa il 3-2 con il brivido di gennaio negli ottavi di finale di Coppa Italia, permette così all'Inter di volare momentaneamente in testa alla classifica di Serie A dato che il Milan giocherà domenica sera al Bentegodi contro il Verona di Igor Tudor e sarà chiamato a rispondere ai cugini. Questo risultato è anche un buon viatico per la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 11 maggio all'Olimpico di Roma proprio tra l'Inter e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (71' D'Ambrosio); Dumfries (78' Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (71' Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (71' Dzeko, Correa (82' Sanchez)

Empoli: Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti.

Reti: 5' Pinamonti (E), 28' Asllani (E), 40' aut Romagnoli (I), 44' e 65' Lautaro Martinez (I), 94' Sanchez (I)