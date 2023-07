L'Inter tifa Juve: Szczesny libera Sommer

Nel mercato - si sa - tutto è possibile, anche che l'Inter faccia il tifo per la Juventus. Incredibile ma vero. I nerazzurri, infatti, sono ancora in attesa che il Bayern Monaco liberi Yann Sommer (ha l'accordo con i dirigenti interisti per un biennale da 2,8 milioni a stagione). Per farlo i bavaresi devono prendere prima un sostituto. E qui entra in gioco la Vecchia Signora. Uno dei nomi presenti nella short list di Tuchel per difendere i pali dei Campioni di Germania è quello di Wojciech Szczsny, che potrebbe lasciare la Juve per una cifra intorno ai 15 milioni. Molti meno di quelli che Valencia e Brentford hanno chiesto rispettivamente per Mamardashvili (30 milioni) e Raya (40 milioni). Ecco perché i dirigenti bavaresi stanno iniziando a valutare seriamente la pista che porta al polacco, la cui partenza permetterebbe alla Juve di risparmiare circa 30 milioni considerato l'alto ingaggio di Tek fino al 2025. Mica male per chi deve abbassare il monte ingaggi e razionalizzare le risorse come dichiarato da Giuntoli in occasione della sua presentazione. A quel punto i bianconeri potrebbero puntare su Perin titolare con un giovane ad affiancarlo, pronto nel giro di un anno ad ereditarne i guantoni: l'identikit conduce a Carnesecchi dell'Atalanta, dove uno tra lui e Musso è di troppo come svelato dallo stesso Gasperini qualche giorno fa. La Juve, che stanotte alle 4.30 sfiderà il Milan in amichevole negli States - resta vigile su Lukaku (Chelsea) e Kessie (Barcellona): due innesti espressamente richiesti da Allegri. Giuntoli al lavoro per rendere sostenibili le operazioni: Big Rom può essere finanziato dalla cessione di Vlahovic (si attendono offerte), mentre il mediano ex Milan può arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Neanche il tempo di godersi l'acquisto di Chukwueze (ieri le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028) che il Milan vuole sferrare l'assalto al Valencia per Musah: offerti 18 milioni più 2 di bonus agli spagnoli, che ne chiedono almeno 23. Lavori in corso per trovare la quadra, col Diavolo che intanto lavora per cedere Messias (piace a Torino, Bologna e Salernitana) e Rebic (Besiktas in prestito). Molto attivo pure il Napoli che stringe per Danso (Lens) e blinda Zielinski fino al 2027. Stessa durata con la quale De Laurentiis spera di trattenere Osimhen, su cui c'è sempre il PSG per il dopo Mbappé. Il francese ha ricevuto una nuova offerta da parte dall'Al Hilal: 700 milioni (diritti di immagine inclusi) per giocare un solo anno nel campionato saudita, ma KM7 appare propenso a dire nuovamente di no. Infine ufficiale Retegui al Genoa.