L'Italia campione d'Europa stecca contro la Bulgaria: finisce 1-1

L'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini, a distanza di 53 giorni dalla vittoria di Euro 2020, è tornata in campo contro la Bulgaria in un match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri, però, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro la modesta Bulgaria che ha imposto l'1-1 ai campioni d'Europa in casa in uno stadio Artemio Franchi che faceva il tifo per gli uomini di Mancini.

L'Italia con questo pareggio sale a quota 10 punti in classifica dopo quattro giornate con il prossimo match contro la Svizzera, a domicilio, che diventa già decisivo per le sorti del girone. La vittoria sarebbe un risultato importante che permetterebbe ai ragazzi di Mancini di mettersi "al sicuro" per una qualificazione ai mondiali in Qatar che è di fondamentale importanza dopo aver fallito quelli del 2018, con Gianpiero Ventura in panchina, ma soprattutto in quanto detentori del titolo di campioni d'Europa.

Mancini non è preoccupato

Al termine del match il ct azzurro ha commentato il pareggio contro la Bulgaria ai microfoni della Rai: "Cosa ci è mancato per vincere? Ci è mancato di essere un po’ più precisi in zona gol. Siamo stati un po’ imprecisi, è sembrata una di quelle partite in cui se giochi anche altri 30 minuti la palla comunque non entra. Loro hanno difeso bene, abbiamo creato delle occasioni, loro hanno fatto un’azione in contropiede e hanno fatto gol. Errore di Florenzi sul pareggio? Poteva far fallo, ma non eravamo messi così male anche se abbiamo preso una ripartenza, eravamo tre contro tre, è stata casualità. Il pari rende più importante la partita di domenica? No, certo se avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma non cambia nulla: con la Svizzera giochiamo per vincere come sempre".

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti di studio l'Italia sfiora il vantaggio al 12' con Insigne e quattro minuti dopo si concretizza per davvero con Federico Chiesa che con una rasoiata mancina dal limite batte Georgiev. Gli azzurri prendono il predominio del gioco e continuano a tenere nella loro metà campo gli avversari che però al minuto 39' trovano il pareggio con Iliev abile a sfruttare l'incertezza di Florenzi e Acerbi per insaccare sotto misura su assist di Despodov.

Nella ripresa l'Italia sfiora il vantaggio al 48' con Immobile che per poco non approfitta di una grave incertezza della difesa bulgara. Barella tra il 53' e il 60' si procura due chance per colpire ma senza risultato e al 73' Immobile riceve da Verratti e prova la conclusione con Georgiev che non si fa sorprendere. L'Italia continua a tenere in apprensione la Bulgaria che non riesce a rendersi pericolosa. Gli azzurri provano anche un forcing finale che non produce nulla: finisce 1-1 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Italia e Bulgaria

Il tabellino

BULGARIA (4-3-3): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev, Yomov. Ct. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

Reti: 16' Chiesa (I), 39' Iliev (B)