L'Italia vince e convince: 2-1 all'Ungheria e primato nel girone di Nations League

L'Italia di Roberto Mancini gioca un'ottima partita contro l'Ungheria, allo stadio Orogel di Cesena, batte 2-1 l'Ungheria anche se per quanto si è visto in campo il risultato è troppo striminzito in favore degli azzurri che avrebbero meritato di vincere con più gol di scarto e non solo di uno. A decidere il match odierno le reti siglate nel primo tempo da Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini con l'Italia che ha prodotto diverse occasioni da rete colpendo anche un legno con Matteo Politano nella ripresa.

Il gol della bandiera degli ospiti è stato siglato da Gianluca Mancini, al minuto 61', che nel tentativo di anticipare un avversario ha invece insaccato goffamente,in scivolata alle spalle di Gigio Donnarumma. Nonostante il gol subito inaspettatamente l'Italia non si è però scomposta e anzi ha continuato a fare il suo gioco andando ancora vicina alla rete del 3-1 che però non è arrivata.

Gli azzurri hanno però dato un'altra risposta convincente e dopo l'ottimo pari contro la Germania di tre giorni fa, hanno vinto una partita fondamentale visto che nei prossimi due impegni, sabato 11 giugno e martedì 14 giugno gli azzuri giocheranno prima in Inghilterra, contro la nazionale di Gary Southgate ultima in classifica a quota un punto e che avrà voglia di rivalsa dopo la bruciante sconfitta nella finale di Euro 2020, e poi in casa della Germania che ha dimostrato già nella sfida del Dall'Ara di Bologna di essere l'avversario da battere nel girone.

Due note a margine: 1) Mancini, anche questa sera, ha fatto esordire un altro giocatore con la maglia della nazionale: si tratta di Alessio Zerbin attaccante classe '99 del Frosinone in prestito dal Napoli. 2) tutti i giocatori impiegati questa sera sono stati autori di un'ottima prestazione con Pellegrini e Barella, e non solo per i gol, i migliori in campo per l'Italia. Solidità difensiva, freschezza e idee chiare: questa nazionale sta forse pian piano ritrovando quell'entusiasmo richiesto da Roberto Mancini dopo la bruciante sconfitta subita contro l'Argentina nella "Finalissima".

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola (75' Dimarco); Pellegrini (66' Locatelli), Cristante, Barella (84' Tonali); Politano (75' Belotti), Gnonto, Raspadori (84' Zerbin)

Ungheria: Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; Nego, A. Nagy, Schäfer, Z. Nagy; Sallai, Ad. Szalai, Szoboszlai.

Reti: 30' Barella (I), 45' Pellegrini (I), 61' aut Mancini (U)