Bologna-Inter, chi gioca e dove vederla

Milano - La classifica consentirebbe evidentemente qualche distrazione all'Inter e la formazione di partenza contro il Bologna potrebbe indurre a pensare che l'imminenza della sfida-bis con l'Atletico Madrid abbia il sopravvento nei pensieri di Simone Inzaghi. Eppure l'Inter, che per la prima vera volta in stagione fa il turnover in campionato, proverà a vincere anche a casa di Thiago Motta e del suo bellissimo Bologna, che risponde con 5 vittorie consecutive in campionato (Sassuolo, Lecce, Lazio, Verona e Atalanta) ai 12 successi nerazzurri nel 2024, tanti quante le partite fin qui giocate (9 in campionato). Perché va bene lo scudetto e la seconda stella, ma tutta l'Inter e non solo Inzaghi avrebbe voglia di allungare il filotto, passare i 100 punti, riscrivere la storia. L'obiettivo inconfessato sono i 102 punti di Conte e della sua Juventus nel 2014.

Non sarà semplice, ma Inzaghi vuole provarci anche se restano 11 partite, in cui dovrebbe vincere sempre e pareggiare una volta sola. Oggi forse è la più difficile di tutte. Perché mercoledì c'è Simeone e per i 2 precedenti di stagione che ricordano quanto sia ostico il Bologna, entrambi a San Siro: la rimonta subita nel girone di andata (da 2-0 a 2-2) e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Fra l'altro, derby a parte, quella di oggi è l'ultima trasferta del campionato contro una delle squadre nella parte alta della classifica, poi l'Inter viaggerà a Udinese, Reggio Emilia (Sassuolo), Frosinone e Verona, dove incrocerà solo squadre impegnate per salvarsi. Quota 103 non sarà semplice da centrare. La notizia buona per Inzaghi è che oggi (inizio ore 18) tutta l'Inter va a referto, compreso l'ultimo degente Calhanoglu, che dovrebbe addirittura cominciare e giocare almeno un tempo.

Thuram dovrebbe cominciare, accanto all'ex rossoblu Arnautovic, perché Lautaro viene protetto dalla teca pre-Champion. Eccolo, il turnover. Rinunciare a Martinez, almeno dall'inizio, è il segnale su quale sia la partita che conta veramente. Come spesso fa prima delle sfide di campionato, Inzaghi non parla nemmeno col microfono amico di Inter TV, però è semplice pensare che l'approdo ai quarti sia a questo punto il prossimo obiettivo nerazzurro. Per poi aspettare il sorteggio e giocarsela con tutti. Lo insegnano Istanbul e il percorso di questi anni, che ha qualificato il club fra i primi eletti al Mondiale dell'estate '25, quello che Inzaghi al momento giocherebbe da allenatore in scadenza. Al momento, nessuna offerta vera, nemmeno dall'Inter, e un futuro ancora tutto da scrivere. Da Roma, per tanti anni la sua città, il tecnico riceve invece la bella notizia della vittoria nel premio Bearzot, istituito dalle Acli (Associazione Cristiane Lavoratori Italiani), evidentemente non sono per i risultati sportivi, ma anche per la «gestione dello spogliatoio, con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa», premio che Inzaghi spiega di dividere e dedicare «alla mia famiglia e a chi da tanti anni lavora con me».

Chi gioca e dove vederla

BOLOGNA

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta



INTER

Sommer; Bisseck; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi



Tv: Dazn ore 18.00