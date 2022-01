Lukaku chiede scusa ai tifosi: il belga ne esce a pezzi

Alla fine ha vinto il buonsenso e Romelu Lukaku e Thomas Tuchel si sono ufficialmente chiariti dopo l'uscita a vuoto dell'attaccante belga che aveva spiazzato il suo entourage e il club inglese. All'incontro chiarificatore tra i due pare abbia partecipato anche il braccio destro di Roman Abramovich, Marina Granovskaia, con Big Rom che si è scusato per le sua intervista, non autorizzata e ricca di contenuti scomodi, rilasciata a Sky Sport. Alla fine è convenuto a tutti fare la pace: al Chelsea che in estate ha investito 115 milioni di euro e al giocatore per non rischiare di finire ai margini all'apice della carriera.

Pubblica gogna

Il Chelsea non solo ha voluto un incontro chiarificatore, ma ha poi preteso che il giocatore si scusasse con i tifosi Blues attraverso la tv ufficiale del club inglese:

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

"Mi dispiace per il casino che ho provocato. Sapete il legame che ho con questo club fin dalla mia adolescenza. Capisco perfettamente che siate arrabbiati, ovviamente adesso dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno sul campo di allenamento e in partita, cercando di farci vincere. Mi scuso con l'allenatore e l'ho fatto anche con i miei compagni e con la dirigenza, perché penso che non fosse neanche il momento migliore. Adesso voglio guardare avanti e far sì che cominciamo a vincere partite e che io giochi nel miglior modo possibile", il messaggio di Lukaku ai tifosi.

Ora toccherà a Likaku riconquistare la fiducia anche sul campo e quale occasione migliore la sfida contro il suo grande mentore all'Inter, Antonio Conte, dato che i Blues sfideranno allo Stamford Bridge il Tottenham. Il caso è stato chiuso ma in estate tutto può succedere soprattutto se in panchina ci sarà ancora Tuchel: le vie del mercato sono infinite e non sarebbe un'assurdità vedere lontano dal Chelsea Lukaku ma nella prossima stagione.