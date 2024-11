Lukaku! Comanda Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo esordio di Ranieri sulla panchina della Roma si rivela amaro per colpa di una delle classiche leggi del calcio: il gol dell'ex. Nella fattispecie Romelu Lukaku, bravo a sfruttare l'unico pallone che l'attenta difesa giallorossa gli ha concesso nella sfida del Maradona.

Grazie alla rete del suo centravanti, il Napoli - che non vinceva da 26 giorni - si riprende la vetta della classifica conducendo sempre la gara (63 per cento di possesso palla, addirittura il 75 nel primo tempo) e avendo più occasioni degli avversari ma rischiando per l'occasione (l'unica) capitata a Dovbyk che ha centrato la traversa.

L'asse Di Lorenzo-Lukaku confeziona il gol vittoria e abbatte il muro allestito da Ranieri. Al Maradona si vede una Roma compatta che cambia pelle e uomini più volte nel corso della gara e paga l'unico errore difensivo, quello di posizione di Angelino che lascia all'esterno di casa lo spazio per il cross sfruttato dall'11 del Napoli. Le aspettative di far subito risultato in casa della capolista non erano poi tantissime, considerando i pochi giorni di lavoro con la squadra al completo per il nuovo tecnico, che perde la nona partita su 11 contro il rivale-amico Conte. Ma se qualche passettino in avanti si è visto sul piano della voglia e della determinazione, è ancora tanto il lavoro che Ranieri dovrà fare per risollevare la squadra. In primis dovrà recuperare gli elementi di maggiore qualità (Pellegrini è stato ancora deludente, l'acciaccato Dybala ha giocato solo gli ultimi cinque minuti.

Conte si accontenta della vittoria da «corto muso» allegriano, si rammarica per il poco cinismo dei suoi soprattutto nel primo tempo (Kvaratshkelia spreca da pochi passi dopo appena 73 secondi, Politano e McTominay non centrano lo specchio di un soffio).

Il georgiano, irritante nella ripresa e uscito sbuffante dal campo per il cambio con Neres, può diventare un problema alla luce del difficile rinnovo di mercato, ma il gruppo appare comunque impermeabile e solido. La Roma colleziona la sesta sconfitta in 13 gare (non capitava dal 2011), la terza consecutiva come con Fonseca in panchina nel 2000 e continua a non vincere fuori casa (dieci trasferte senza successi).