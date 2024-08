Lukaku e Kalulu. Napoli e Juventus adesso accelerano

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia a decollare il mercato del Napoli. Il club azzurro ha accelerato per accontentare Antonio Conte e consegnargli rinforzi di spessore dopo il tracollo di Verona alla prima di campionato. Preso l'esterno offensivo David Neres dal Benfica per 28 milioni: il brasiliano ha firmato ieri un quinquennale da 3 milioni a stagione; mentre tra oggi e domani il ds Manna conta di chiudere pure per il centrocampista Billy Gilmour, che arriverà dal Brighton per 12 milioni più 3 di bonus. Per il regista contratto fino al 2029 da 1,8 milioni. E proprio dalla Premier League il Napoli conta di calare l'asso: contatti continui col Chelsea per sbloccare il ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Sul piatto 30 milioni, anche se il club di ADL preferirebbe orchestrare l'operazione in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni). I Blues invece vogliono almeno 35 milioni per liberare il cannoniere belga e puntano a incassarli subito. Filtra ottimismo per la chiusura dell'affare. Sul fronte uscite invece la società partenopea ha ceduto Cajuste all'Ipswich e può piazzare Folorunsho alla Lazio; mentre Mario Rui è diretto in Brasile al San Paolo. Da una ritardataria all'altra sul mercato: la Juventus ha ottenuto ieri sera il sì definitivo di Kalulu. Dopo giorni di riflessioni c'è stato un contatto diretto tra gli agenti del centrale francese con i due club: fumata bianca in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto a 14 più 3 di bonus. Ai rossoneri spetterà pure il 10% sulla futura vendita; mentre per il classe 2000 pronti cinque anni di contratto a 2,4 milioni all'anno. Ora la Juve conta di ottenere il via libera definitivo dall'Atalanta per Koopmeiners: operazione da 58 milioni (bonus inclusi) già impostata da giorni, anche se ieri nel pre-partita il Ceo Luca Percassi ha ribadito di non voler perdere i propri gioielli: «Quest'anno per la prima volta il nostro obiettivo era di non cedere i big, ma il mercato porta turbolenze». Tradotto: fosse per la Dea, alzerebbero il muro anche per Lookman al PSG. Peccato che il nigeriano così come Koop abbia deciso di andare via e spinga per la cessione. I bergamaschi nel frattempo si sono inseriti nella corsa per Nico Gonzalez (Fiorentina): all'orizzonte un altro duello con la Juve. A proposito di argentini: passi avanti dell'Inter per il giovane centrale Palacios (classe 2003) il cui cartellino è diviso tra Talleres e Independiente Rivadavia.

Infine attesa nelle prossime

ore la decisione di Dybala in merito alla ricca offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah che gli hanno offerto 80 milioni in 3 anni per andare a giocare nel campionato saudita. Via libera della Roma: ora la palla passa alla Joya